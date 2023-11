Amadeo Llados sorprende con su opinión en contra de Andorra: "Los que viven allí son unos 'fucking' inútiles"

Amadeo Llados, el coach de fitness y finanzas que se ha hecho viral por sus polémicas opiniones en contra de gente con "panza" y pobres, ha sorprendido al criticar a los creadores de contenido que se mudan a Andorra.

"A mí no se me ha perdido nada en un pueblo de mierda que es enano y no tiene absolutamente nada", ha comentado ante la duda de si él piensa cambiar su residencia ahora que está consiguiendo tantos seguidores.

"Si en Andorra tuvieras que pagar impuestos, nadie viviría allí", ha asegurado. Una opinión que, sorprendentemente, comparten muchos usuarios que normalmente no están de acuerdo con él.

"Ahí van los fucking inútiles que tienen una mentalidad de escasez", ha criticado: "Les domina el dinero y por eso viven un pueblo de mierda, por el ahorro. Vaya mentalidad más de mierda".

Eso sí, ha aprovechado el vídeo para dar una de sus lecciones trascendentales: "El dinero es una herramienta para vivir la vida que quieres, el dinero no es una vía para ser un esclavo".

Para él, son unos "brokes", es decir, "pobres" los que viven en Andorra: "No quieren vivir allí en realidad. Tienen que cambiar la mentalidad y vivir en la abundancia y no en la escasez".