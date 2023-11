Collboni fija el año 2024 para iniciar el debate sobre la reforma del aeropuerto y el puerto y evita poner fecha a la conexión del tranvía

El Comité Asesor de Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona tendrá como prioridades en 2024 debatir sobre la ampliación del aeropuerto y la del puerto y acerca de la gestión de Rodalies, para que la ciudad tome "una posición clara" respecto a estos asuntos. Lo ha explicado este lunes el alcalde, Jaume Collboni, tras la sesión constitutiva de este organismo.

Sin embargo, entre los encargos del comité no está, por el momento, abordar la fecha para la conexión total de los dos tramos del tranvía. Preguntado por cuándo comenzará la segunda fase de unión, que tiene que servir para ello, Collboni ha respondido que "no hay una decisión tomada" y que lo único que está previsto para este mandato es alargar su recorrido desde Glòries hasta Verdaguer.

Ha insistido en la necesidad de "sostener", frente al aeropuerto, sobre todo, pero también frente al puerto y Rodalies, "un posicionamiento como ciudad que tenga el máximo rigor y solvencia, más allá de posiciones ideológicas", y ha añadido: "No pedimos soluciones exactas y concretas, sino más orientaciones generales".

También ha afirmado que los debates deben hacerse teniendo en cuenta la "apuesta" del gobierno municipal por "la prosperidad compartida y la transición ecológica y digital". Las decisiones que se tomen, ha señalado, no serán vinculantes, sino que su objetivo será que el Ayuntamiento ejerza un "liderazgo" pese a sus competencias limitadas.

En la reunión constitutiva del Comité Asesor de Infraestructuras, que ha tenido lugar en el Saló de Cent del consistorio, han estado presentes su presidente, el exconseller Santi Vila, Collboni y más de una veintena de miembros que lo integran. Entre ellos están también el economista y exconseller Andreu Mas-Colell, el ingeniero Joaquim Coello; el presidente del RACC, Josep Mateu; el empresario Salvador Alemany o el consejero delegado de Agbar, Àngel Simon.

Ha habido, no obstante, una ausencia en el encuentro, la del exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, que no ha asistido después de su nombramiento como ministro de Industria, Comercio y Turismo. Collboni ha recordado que inicialmente se preveía que formara parte del comité, pero ha dicho que su nuevo cargo "no es compatible" con ello.

Sin embargo, ha calificado de "excelente noticia" el nombramiento de Hereu y ha asegurado que aportará su "bagaje y conocimiento" como exalcalde y como "persona comprometida con los sectores económicos con los que ha trabajado últimamente". Asimismo, ha señalado que dará "continuidad a la estirpe de ministros de Industria catalanes" y a la aportación del PSC a esta cartera, en referencia a Joan Clos y José Montilla, miembros de anteriores gobiernos socialistas.

(Habrá ampliación)