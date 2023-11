Gisela revela que el matrimonio de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas está en "stand by" y confirma las causas de la crisis

Después de preguntar al entorno de Chenoa por su crisis matrimonial con Miguel Sánchez Encinas, Gisela, una de sus grandes amigas desde que salieran juntas de Operación Triunfo 1, ha asegurado que la ruptura de la cantante y el médico "es un standby".

"Ella está bien dentro de lo que es un momento así en la vida de una persona, intentando centrarse en su nuevo proyecto televisivo y la vida dirá, yo espero que le s vaya bien, que sean felices", ha asegurado la catalana.

Además, según la artista, no es llamativo que estén tranquilos. "Yo creo que la edad y la experiencia de la vida te da otra manera de enfocar las cosas y, si era una cosa que venía de lejos, pues todo se lleva mejor cuando has tenido un proceso de digestión", ha señalado.

Eso sí, la cantante de Disney desmiente que uno de los motivos de esa ruptura sea que hayan querido tener un niño y no haya sido posible. "Que yo sepa no, buscar un niño no ha sido el problema, que yo sepa", ha comentado, haciendo alusión a las causas que ya se han dicho anteriormente, como los estilos de vida de ambos o la convivencia.

Sobre Chenoa, ha indicado: "Es fuerte, pero tiene mucha inteligencia emocional, empatía y es muy tierna, al final queremos mostrar la mejor cara".