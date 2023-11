Tu horóscopo diario: domingo 19 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 19 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La suerte va a estar contigo hoy de forma clara porque podría sucederte algo muy malo, tal vez un accidente, un robo u otra calamidad, pero el destino te protegerá y vas a poder salir airoso o incluso quizás te des cuenta antes de que se produzca. Es un día afortunado y te sentirás como si te hubiera ayudado un ángel.

Tauro

El día estará dominado por Marte y hay mucho peligro de que por cualquier cosa sin importancia surjan fuertes tensiones y discusiones en tu ámbito familiar e íntimo. Pero no debes echar leña al fuego en ningún caso, sino que ahora te conviene sacar tu lado más diplomático o se podría armar un conflicto muy grande.

Géminis

Hoy tienes peligro de llevarte una dolorosa decepción con uno de tus amigos más queridos. Pero también es posible que él no pretenda traicionarte, sino que quizás tú esperes demasiado de él. De todos modos va a ser un día difícil en el terreno afectivo y la realidad será muy diferente a lo que tú esperabas o te ilusionaba.

Cáncer

Sé fuerte ante tus demonios interiores, porque la gran mayoría de tus enemigos o de los peligros que te asechan están dentro de tu cabeza, y si son reales tú te encargarás de hacerlos mucho más grandes y peligrosos con tu imaginación. Pero la realidad es muy distinta y mucho más favorable para ti. Debes apoyarte en eso.

Leo

No te dejes dominar por la cólera o los impulsos porque en el fondo en tu familia estás rodeado de cariño, aunque no siempre hagan las cosas del modo que más deseas y te gustaría. Debes tener en cuenta que aunque en tu interior te sientas un rey eso no quiere decir que en la realidad lo seas. Debes aceptarles como son.

Virgo

La influencia dominante de Marte te va a traer tensiones y conflictos con tu pareja, familia u otros seres queridos, y al mismo tiempo tú con tu carácter rígido y radical estarás encantado de meterte en ellos. Pero debes tener cuidado porque hoy será un día dominado por el belicoso Marte y las cosas se podrían desmadrar.

Libra

Este será uno de los mejores signos en el día de hoy, o al menos se encontrará entre los que tienen más posibilidades de gozar de un poco de paz y tranquilidad. Aléjate de tensiones y conflictos porque en estos momentos necesitas disfrutar de un poco de serenidad y armonía. El destino te pondrá el camino hacia todo ello.

Escorpio

Preocupaciones y cavilaciones relacionadas con el dinero y los gastos, y es que quizás en estos días se te haya ido la mano en tus compras o te hayas metido en algún proyecto demasiado grande. Al final todo se arreglará, pero no te será fácil pasar un domingo sereno y tranquilo y quizás estallen conflictos con tus familiares.

Sagitario

Te encantan los deportes y la actividad en general, realizar obras y cambios en tu casa o tu jardín y ejercitar todo lo posible tu musculatura. Sin embargo, hoy debes tener una especial precaución con las lesiones, traumatismos o accidentes, no te confíes demasiado ni corras más riesgos de los habituales, ya que quizás lo lamentes.

Capricornio

El belicoso Marte va a ser hoy el planeta dominante y eso estimulará el riesgo de que se produzcan tensiones y conflictos en tu familia, a menudo por cuestiones de muy poca importancia. Además, hoy estarás bastante depresivo o pesimista, incluso si no hay rezones de peso de para ello. De todos modos al final el día se pasará bien.

Acuario

Ten cuidado con ese temperamento radical, colérico e intransigente que siempre sacas cuando te encuentras muy tenso. Si hoy hay desencuentros, discusiones o conflictos con tus seres queridos vas a ser tú quien los provoque o eche leña al fuego, aunque lo hagas movido por las mejores intenciones. Pero estarás en un error.

Piscis

La influencia de Marte, planeta que hoy será dominante, te hará perder los miedos y te volverá más audaz, dándote fuerzas para luchar por tus sueños e ilusiones. Podrías encontrar esa fuerza y esa fe en el transcurso de algún viaje o comenzando una relación sentimental o de amistad con alguien que te haga sentirte más seguro.