Coque Malla: "Plantearse la muerte te hace valorar la vida"

El artista Coque Malla presenta nuevo disco y gira, Aunque estemos muertos, un viaje "inmersivo" en el que habla de la muerte como parte de la vida, sin tintes pesimistas y que "paradójicamente está cargado de una vitalidad tremenda".

"Plantearse la muerte te hace valorar la vida, genera energía artística", dice en una entrevista Coque Malla, que lanza este sábado su nuevo álbum.

Una reflexión sobre la muerte, pero también dice el músico "sobre el paso del tiempo, el ser humano y la fragilidad", y en el que recupera "los sonidos de banda, muy guitarreros" junto a sus músicos.

Para Jorge Malla (Madrid, 1969), conocido artísticamente como Coque Malla, existe "un instinto casi animal" cuando el ser humano ve la muerte o reflexiona sobre ella.

"Liberamos energía, reaccionamos como lo hacen los animales al salir corriendo", explica tras lanzar como adelantos tres sencillos El saco de los sueños, ¿Volverá? y Aunque estemos muertos, título que da nombre al disco.

Este sábado presenta el álbum completo y también la gira, que desde el 13 enero y hasta el 22 de marzo de 2024 recorrerá los principales puntos de la geografía española por recintos como el Palau de la Música de Barcelona, el Circo Price de Madrid o el Cartuja Center de Sevilla. "En el escenario soy feliz, libre y seguro de mí mismo", asegura.

"Para mí, las giras no son duras, lo duro me parece no estar de gira. Mis problemas empiezan cuando bajo del escenario: La timidez, la fobia social… Estar de gira y pegarme esas palizas con mi equipo me relaja emocional y psíquicamente", explica el madrileño sobre una de sus partes favorita de hacer música.

La otra parte, la de componer, comporta dar a la música sus propias reflexiones, como hace en el nuevo disco, un álbum que define como "un viaje" lleno de narrativa que recomienda escuchar completo, "de una sentada".

"Es un disco inmersivo, cada canción te lleva a la siguiente de forma fluida", señala el artista quien hubiera preferido "que al público le hubiera llegado el disco entero sin adelantos".

Aunque, el músico incide en que "cada canción tiene identidad propia", en un camino que comienza con Bailo con los muertos y acaba en la esperanzadora Como la mañana.

El álbum lo produce él mismo junto a José Nortes, y lo ha grabado con su banda de siempre. "Me sentiría perdido sin ellos, para mí sentir que mi banda son mis compañeros y amigos es algo fundamental", reconoce Malla, que, tras dar protagonismo a los arreglos instrumentales en anteriores discos, ahora se sale "de la zona de confort".

Aunque explica que los discos "son trámites para poder estar en el escenario" junto a su público y compañeros, su carrera musical y sus temas le llevan a recibir, el próximo 22 de noviembre, un Premio Ondas a su trayectoria.

"Los premios son importantes, a veces nos pasamos de humildes diciendo que no lo son", concluye Malla.