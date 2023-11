La maldición de Pablo Alborán en los Latin Grammy que puede terminar esta noche

Associated Press/LaPresse

Pablo Alborán es uno de los artistas más importantes de nuestro país. No obstante, decir eso se queda muy corto, puesto que su música ha traspasado fronteras y no es para menos. El malagueño ha logrado conquistar no solo a su público, sino que ha conseguido ser reconocido en todo el mundo, la prueba, sus numerosas nominaciones a varios premios, entre los que están los Latin Grammy.

El artista ha sido nominado hasta en 24 ocasiones en la ceremonia y esta vez no será diferente. De hecho, es el artista español más nominado a los mismos. No obstante, en ninguna ocasión se ha hecho con uno de ellos.

En esta nueva edición de los premios, el cantante ha sido nombrado en cinco categorías distintas. Asimismo, el intérprete ha actuado en varias ocasiones en la ceremonia y en esta ocasión no será diferente.

Cinco nominaciones, de las cuales tres de ellas son las más importantes de la ceremonia: canción (Amigos), grabación (Carretera y manta), mejor disco (La cuarta hoja), canción de pop (Contigo) y disco vocal de pop (La cuarta hoja).

Pablo Alborán ha mostrado en sus redes sociales su agradecimiento por volver a estar nominado en la que será la 24.ª edición. "Gracias por el cariño que me mandáis y la verdad que se agradece, está siendo muy intenso todo y con mucho trabajo. Pero es precioso compartir los momentos en el escenario, la gente en Sevilla que está maravillada y qué bien que los Latin Grammy sean aquí para mostrar nuestras raíces y nuestra cultura de toda Andalucía".

Afronta con humor no haber ganado el premio

Si bien, el malagueño también ha ironizado con el hecho de haber estado nominado en tantas ocasiones y, sin embargo, no se ha llevado ninguno de estos galardones. Lo ha hecho en una entrevista concedida al diario El Mundo en la que ha asegurado lo siguiente: "No tengo ni idea de cuáles son mis opciones en los Latin Grammy, ¡cómo no gano nunca!

Esta noche se prevé cuanto menos interesante, así como llena de grandes actuaciones, ¡veremos qué sucede!