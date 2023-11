Blanca Suárez revela a Laura Escanes el motivo por el cual no siempre se hace fotos con sus fans

Laura Escanes ha recibido en el último episodio de su pódcast a una de las actrices más icónicas españolas, Blanca Suárez. La intérprete se ha sincerado con la influencer sobre numerosos temas, eso sí, tal y como acostumbra a hacer, no ha querido hablar de su vida privada.

Blanca Suárez ha hablado de algunas de las cosas buenas que tiene ser conocida, pero también de otras que no la gustan tanto. Una de ellas es tener que hacerse fotos con los fans en cualquier momento del día.

Por ello, la actriz se ha encargado de dejar claro que no piensa hacerlo. "Yo soy muy defensora de que no hay que hacerse fotos en cualquier circunstancia. Pero sí dedico el tiempo que haga falta a explicarte por qué no me voy a hacer la foto", ha empezado a decir.

La madrileña no ha tenido ningún reparo en ejemplificar el motivo de su decisión: "Son las 3 de la mañana, voy con un pedo de la hostia, tú también, y esto mañana no va a ser igual de divertido". En este sentido, tal y como ella misma ha asegurado, no quiere que cualquier persona pueda tener una fotografía suya en la que no salga bien. "No quiero que tengas esta foto con esta cara ahora mismo", ha contado Escanes.

Asimismo, la catalana ha dicho estar de acuerdo con las palabras de la intérprete: "Pues yo creo que está muy bien decir que no". El discurso de Suárez no ha terminado ahí y es que la actriz ha explicado en qué circunstancias hará esperar a sus seguidores para que consigan una foto: "O estoy hablando contigo y discúlpame un momento, dame cinco minutos, o cuando acabe de comer, tal".

"Tú sabes lo que quiere decir y lo que no"

Escanes también ha alabado la manera de actuar de la madrileña en relación con preguntas de la prensa sobre su vida privada. "Me encanta cómo contestas. Tú sabes lo que quieres decir y lo que no. Pero la manera en contestar que tienes superdirecta, diría que incluso un poco borde, pero con una sonrisa", ha expresado la influencer.