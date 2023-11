La joven periodista catalana Ivet Núñez presenta su primer 'thriller' misterioso: 'Tras la niebla'

El asesinato de dos mujeres en Lugo durante las fiestas Arde Lucus y el posterior hallazgo de sus cuerpos con los ojos vendados y ovillos de lana en el interior de sus vaginas, dan comienzo al primer libro de Ivet Núñez (Barcelona, 1999), una periodista joven que ha saltado al mundo literario persiguiendo un sueño.

“Desde pequeña, el periodismo y la escritura han sido mi pasión”, explica a 20minutos. Ahora, con 24 años presenta Tras la niebla, un thriller misterioso que protagoniza Abril, una escritora torturada por su pasado que intenta descubrir quién está detrás de los asesinatos para escribir una gran historia que la haga resurgir de sus propios recuerdos.

El libro, que ya está disponible en autografia.es y próximamente lo estará en Amazon, Casa del Libro y FNAC, así como en otras librerías, ha supuesto un trabajo arduo para la periodista. “No ha sido fácil, he tenido mucha disciplina”, confiesa, pero la “pasión e ilusión” le empujaban. “No es todo lo bonito que puede parecer (escribir un libro) pero quería hacer una novela redonda”.

Ivet Núñez, periodista y autora de 'Tras la niebla', durante la presentación del libro. Cedida

Y es que la autora de Tras la niebla no tenía claro cuál iba a ser la estructura de su novela. “Al contrario de lo que te explican en los cursos de escritura, yo tenía el argumento pensado, pero no tenía un guion exacto. Un día me ponía a escribir un capítulo y lo dejaba reposar”, explica a este diario.

Sin embargo, a pesar de que la historia ha ido surgiendo a raíz de que Núñez iba escribiendo, la temática sí que estaba clara desde un principio. “Creo que los libros de misterio tienen todos los ingredientes para atrapar al lector”. Además, es el género literario que más le gusta y lee y sobre el que escribe su escritora favorita, Dolores Redondo.

En cuanto a ambientar su primer libro en Lugo, la periodista explica que lo decidió así en honor a su abuelo, ya fallecido. “Escribir esta historia me ha permitido que los lectores puedan conocer la aldea de mis abuelos, Pumarín”. Además, las largas estancias en tierras gallegas –su pareja vive en Lugo y ella viaja allí frecuentemente-, le han facilitado el trabajo para describir los escenarios detalladamente.

Tras esta primera publicación, de la que ha recibido muy buenas críticas, Núñez ya está escribiendo la segunda parte. Además, está centrada en su trabajo y en su próxima mudanza a Lugo. De momento, no ve viable dedicarse 100% a escribir libros, pero más adelante espera poder vivir su sueño y dedicarse plenamente a la escritura.