Todo sobre Tucker Carlson, el controvertido periodista despedido de la Fox que estuvo presente anoche en las protestas de Ferraz

Tucker Carlson era uno de los presentadores de noticias más famosos de Estados Unidos. Trabajaba en Fox News, la cadena conservadora, pero el pasado mes de marzo llegó a un acuerdo para abandonarla. Vamos, que fue despedido. La causa fue su apoyo sin límites a la causa de Trump y su teoría de que en las elecciones estadounidenses de 2020 hubo fraude.

Anoche el polémico periodista estaba en Madrid. Fue la undécima jornada de protestas convocadas frente a la sede socialista de Ferraz. Este lunes, unas 1.200 personas se manifestaron contra la amnistía pactada por el PSOE, Junts y ERC. Allí estaban varios responsable del Vox, entre ellos su presidente, Santiago Abascal, y junto a ellos el propio Tucker Carlson.

El periodista lo ha contado en X (antes Twitter). En su cuenta ha publicado una foto del momento y un parco texto:

">

En la foto, Carlson aparece junto a Abascal, Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. El lider del partido ultraderechista lleva un micrófono de corbata en su camisa, de lo que muchos han deducido que el "gurú" de la prensa ultraderechista está en Madrid para hacer un programa sobre esas manifestaciones.

Porque a Carlson no le falta trabajo. Tiene ahora un programa semanal en X. Su línea de pensamiento no ha cambiado y ya ha entrevistado al expresidente Trump, a Jair Bolsonaro, a Viktor Orbán o al candidato ultraliberal a la Presidencia de Argentina, Javier Milei.

Un nido acomodado y conservador

Tucker Carlson tiene 54 años; nació en San Francisco (California, EE UU) el 16 de mayo de 1969. El nido y la genética lo hicieron todo. Su padre era Richard Warner Carlson, un expresentador de noticias de Los Ángeles y embajador de los Estados Unidos en las Seychelles, quien también fue presidente de la Corporación de Radiodifusión Pública y director de Voz de América. Política y dinero: su madrastra era la heredera de la fortuna de una marca de comida congelada y sobrina de un senador.

El joven Tucker se crió en La Jolla (California). Estudio en un internado de Rhode Island y luego, tras graduarse, en el Trinity College en Hartford, Connecticut, donde se graduó en 1992 con un B.A. en Historia. Está casado desde 1991 con Susan Andrews, compañera de clase de los tiempos de aquel internado. Tienen cuatro hijos.

El conservador que pasó por la CNN

En el caso de Tucker Carlson no hay rastro de ese muy frecuente viraje de las posturas progresistas de la juventud a las más conservadoras de la edad adulta. No, él es un conservador desde la cuna. De hecho, su primer destino como periodista ya era un medio de derechas.

El presentador Tucker Carlson durante su programa de análisis político y actualidad. FOX NEWS

Empezó como miembro del equipo editorial de Policy Review, una revista nacional conservadora publicada por la Fundación Heritage. Pasó luego a ser reportero del periódico Arkansas Democrat-Gazette y The Weekly Standard. La lista ha continuado con New York y Reader's Digest, Esquire, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine y The Daily Beast.

En 2000, Carlson probó con las cámaras y se unió a CNN. Fue el presentador más joven de la historia. En el programa de debate Crossfire representaba a la derecha política. Estuvo cinco años en la cadena fundada por Ted Turner, seguramente demasiado demócrata para él.

Informando desde Haifa y bailando en la ABC

En 2005 saltó a la MSNBC. Se estrenó con The Situation With Tucker Carlson, programa que duró tres temporadas. Es extraño leerlo hoy, pero en The New York Times su crítico de television, Brian Stelter, escribió entonces que "durante el mandato del Sr. Carlson, la programación nocturna de MSNBC se movió gradualmente hacia la izquierda".

Tras un tiempo informando sobre Oriente Proximo -desde Haifa (Israel), durante la Guerra del Líbano de 2006 entre Israel y Hezbolá-, regresó a EE UU. Para sorpresa de muchos, en 2006 se anunció su participación en la tercera temporada de Dancing with the Stars (como aquel Mira quién baila), programa de la ABC donde se le emparejó con la bailarina profesional Elena Grinenko. "No lo defiendo como la opción más inteligente, pero creo que es la más interesante... mi único criterio es el nivel de interés. Quiero llevar una vida interesante", explicó .

Catorce años en la Fox de Murdoch

En 2009 aterrizó en la Fox. Fue contratado como colaborador de Fox News. Desde entonces, fue tertuliano y presentador, cada vez más a la derecha. En noviembre de 2016, comenzó a presentar Tucker Carlson Tonight. La luna de miel con la familia Murdoch y su cadena llegó a su fin en abril de 2023. Carlson anunció su salida.

Una imagen de 'Tucker Carlson Tonight', de FOX. FOX NEWS

En realidad, su marcha se produjo una semana después de que Fox News resolviera una demanda por difamación con Dominion Voting System por una cuantía de 787,5 millones de dólares por la difusión de mentiras electorales. Este acuerdo evitó un juicio por una supuesta cobertura de falsas acusaciones de fraude electoral en las elecciones estadounidenses de 2020.

Millonarias audiencias en X

En estos meses, Carlson ha hecho su trabajo desde X (antes Twitter), conduciendo su programa Tucker on X. El 23 de agosto entrevistó a Trump. El video de la entrevista tuvo 20 millones de visualizaciones en los primeros 45 minutos tras su publicación. A las dos horas, ya tenía casi 120 millones de visualizaciones y más de 240 millones a las 24 horas.

">

Fue la entrevista con más visualizaciones de la historia de X, récord que superó el propio Carlson unas semanas después con el ultraliberal Javier Milei. Aquella entrevista alcanzó las 300 millones de visualizaciones en 9 horas. Ahora se entiende mejor porque los líderes de Vox han recibido al periodista norteamericano con tanto entusiasmo.