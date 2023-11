Ana Obregón recuerda a su hijo, Aless, con sus fotos de pequeño: "La luz del mundo se apagó y me arrancaron el corazón"

Como cada 13 de mes, el día que falleció Aless en 2020, Ana Obregón recuerda a su hijo en las redes sociales. En esta ocasión, la actriz y presentadora lo ha hecho rescatando una serie de fotografías de hace años en las que ella, muy joven, sostiene a su hijo en brazos cuando solo era un bebé.

"Eran las 14.15 de un 13 de mayo cuando la luz del mundo se apagó", escribe la también bióloga. "Me quede abrazada a ti hasta que me arrancaron el corazón llevándose al amor de mi vida. Tu hija y yo eternamente contigo, Aless", concluye su emocionante post de Instagram.

Obregón esta siendo noticia en los últimos días por el supuesto acoso por parte del padre de Miguel Bosé, Luis Miguel Dominguín. La actriz visitó el plató de Collapse, en TV3, hace unos días, y, entre otras cosas, en la entrevista salió este tema, que se ve reflejado en la serie sobre la vida del cantante, que se emite en Telecinco.

Ana prefirió no hablar del tema, no aclarando entonces si el torero trató de seducirla cuando ella tenía 16 años y era novia de su hijo. Lo hizo, dijo Obregón, por respeto.

"Se reproduce un supuesto acoso del padre de Miguel Bosé", indicó Ricard Ustrell. "Sabía que me ibas a preguntar por eso. Ricard, si no te importa, prefiero no contestar por respeto a una persona que ya no está. Yo respeto mucho a las personas cuando ya no están", reaccionó la también bióloga.

Sin embargo, el entrevistador insistió. "Pero ¿has sufrido acoso en tu vida? ¿Por qué no quieres hablar de esto?", reformuló. "Porque me estabas hablando del caso del padre de Miguel y, oye, silencio. No he visto la serie, no sé qué dicen", respondió Ana. "Pues que sufriste acoso por su parte", reiteró Ricard. "No, no voy a hablar de esto", fue la respuesta de ella. "Vale, no hablamos de eso", zanjó el presentador.