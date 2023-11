El aceite, en máximos históricos y sin visos de abaratarse hasta dentro de un año: "Pierden los más débiles, agricultores y consumidores"

Comprar una botella de aceite de oliva se ha convertido en un lujo para los españoles. Su precio, según los últimos datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha disparado en un año -entre octubre de 2022 y octubre de 2023- un 73,5%, lo que supone su mayor subida interanual en más de dos décadas.

Hay que tener en cuenta que el aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea, lo que le convierte en un producto imprescindible en la cesta de la compra de los consumidores españoles muy por encima del resto de los países de la Unión Europea.

Por eso, los ciudadanos se preguntan: ¿por qué se está disparando el precio del aceite de oliva? ¿Hasta cuándo estará por las nubes? ¿Se está haciendo algo para no repercutir todos los costes al consumidor? Para responder a estas cuestiones, 20minutos ha recabado la opinión de todos los actores de la cadena alimentaria implicados en el proceso, desde la recogida en el campo hasta que el producto llega a los hogares.

Desde la primera línea, los olivareros hablan de un sector actualmente en crisis debido a que "siguen aumentando sus pérdidas con los elevados costes de producción" que tienen que soportar. "Es la primera vez en la historia que encadenamos dos malas cosechas de forma consecutiva", explica Cristóbal Cano, responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) y secretario general de la organización en Andalucía.

Cano precisa que en la campaña 2022-2023 hubo una disminución de la producción de más un 50% debido a la crisis climática -falta de lluvia y temperaturas por encima de lo normal, lo perjudicó la floración entre finales de abril y principios de mayo- y que para la 2023-2024 (arrancó en octubre y se prolonga hasta febrero) la previsión de cosecha, unas 750.000 toneladas, es "un poco mejor pero igual de mala".

En cuanto a los precios, el portavoz de UPA afirma que ante una situación como la actual, de escasa disponibilidad de aceite y fuerte demanda, los precios tienden a subir y que actualmente el precio del litro del aceite de oliva en origen oscila entre los 7,5 y los 8,5 euros.

"La previsión es que estos precios se mantengan en estos niveles hasta mayo o junio de 2024 y luego se verá", vaticina Cano, quien destaca que, pese a todo, el consumidor no ha dejado de comprar aceite de oliva, aunque, eso sí, lo ha hecho en menor cantidad. "Se ha reducido el consumo un 20% pero no ha habido trasvase a otros aceites como el de girasol. Se compra menos pero se compra".

"Aunque el precio del aceite se haya doblado, nos siguen sin salir las cuentas. La situación es complicada para todos, pero al final los que siempre perdemos más somos los eslabones más débiles de la cadena: los agricultores y los consumidores", sentencia.

Relajación de precios en 2024... pero solo si llueve

Por su parte, los productores consideran "anormal" esta situación porque, se ha pasado de una cosecha media de 1.300-1.400 millones de kilos de aceituna disponible para la producción de aceite de oliva a menos de la mitad, aunque la previsión de cara a la campaña 2024-2025 que se superen de nuevos los 1.000 kilos de cosecha tras una primavera lluviosa, lo que permitiría una cierta bajada de los precios.

Ignacio Silva, Consejero Delegado de Deoleo, la mayor compañía de aceite de oliva del mundo con marcas líderes como Carbonell, confía en que "los precios al consumidor del aceite de oliva empiecen a relajarse a partir de junio de 2024".

Silva reivindica el papel de toda la cadena de valor del sector para contener el impacto de la inflación sobre los consumidores. "El valor de la tonelada de aceite de oliva se ha triplicado desde 2019 y, sin embargo, su precio en el supermercado no se ha multiplicado por tres".

Contención en los precios

Otro eslabón clave de la cadena de valor es la distribución, las empresas que se encargan de poner el aceite en sus establecimientos (supermercados, hipermercados...) a disposición de los consumidores. Fuentes consultadas de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de distribución (ANGED), la organización más representativa del sector en España que agrupa a compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski o Alcampo, han destacado que "durante el último año y medio se ha producido un aumento histórico de costes de la producción de los alimentos" y que "todos los eslabones de la cadena han realizado un enorme esfuerzo para amortiguar esta subida brutal de costes".

Aunque no han detallado el caso particular del aceite de oliva, la organización sí ha confirmado que "no se está trasladando todo el incremento de precios de las materias primas". "Si observamos el precio medio de la cesta de la compra en los últimos doce meses hasta septiembre, vemos que avanzó un 12,7%, frente al 14,6% que han subido de media los precios a los que la distribución compra a la industria".

Las mismas fuentes concluyen que "se ha producido un deterioro importante en los márgenes de todos los eslabones". "En el caso de la distribución el precio medio de la cesta de la compra ha subido 1,9 puntos menos de lo que hubiera correspondido en circunstancias normales", desvelan, lo que supone "un esfuerzo enorme para mejorar la eficiencia de las empresas y una inversión importante en descuentos y promociones para ayudar a los hogares a superar un contexto muy complicado"

Denuncia de los consumidores

En última instancia, los que más padecen esta situación son los consumidores, que han mostrado su descontento porque cada vez tienen que pagar más por un producto básico para su alimentación.

FACUA-Consumidores en Acción ha llegado a denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a ocho cadenas de supermercados e hipermercados (Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona) por pactar precios y encarecer el producto por encima de los costes reales de producción tras un análisis realizado por la organización.

En concreto, Facua detectó que este mes de noviembre esas ocho cadenas han subido en un 9% las botellas de un litro de aceite de oliva virgen extra de sus marcas blancas, que llevaban tres meses con precios idénticos o con una variación que no supera un céntimo.

"Se trata de subidas que no responden a incrementos de precios en origen y ponen de manifiesto una estrategia paralela de fijación de precios que la asociación ha denunciado ante la CNMC a fin de que abra una investigación e intente averiguar si existe un pacto entre las grandes cadenas de distribución", justificó este colectivo de consumidores.

