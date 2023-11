Alejandra Rubio y Suso Álvarez, relacionados: "No es un buen momento en mi vida"

Alejandra Rubio ha sido relacionada con Suso Álvarez. Sin embargo, la colaboradora ha desmentido tajantemente esta información. A la vez, se ha mostrado muy afectada por la misma. "No entiendo que se esté divulgando una información que es falsa", ha dicho la hija de Terelu Campos en Fiesta.

"Dos colaboradores han tenido encuentros secretos", anunciaban al principio del espacio que presenta Emma García. El que portaba la noticia era Sergio Pérez, redactor de Europa Press que colabora también en dicho programa. Él ha enseñado los mensajes con la información de este supuesto romance, negado una y otra vez por la propia Alejandra.

"No tengo nada que esconder. Cero. Yo no tengo nada que contar", ha reaccionado ella, muy cabreada. "Me pilláis en muy buen momento", afirmaba en tono sarcástico. "Estoy alucinada, no entiendo que se dé esta información. Me sorprende muchísimo. Me quedo con que mi entorno, mis amigos y mi familia saben cómo soy. No es un buen momento en mi vida para hacer estas cosas, sinceramente. A mí nadie me ha preguntado. Si quieren saber algo de mi vida que me lo pregunten, pero no es el caso", ha dejado claro.

"Soy la persona que menos vida social tiene de aquí. No entiendo nada. Tú sabes que eso no es así. Yo ahora me puedo inventar que soy 'Antoñita la Fantástica' e inventarme una historia", volvió a remarcar la oven colaboradora. "Somos muy amigos, no hay nada", ha insistido Rubio.

También el tertuliano, que ha negado tajantemente los rumores que le relacionan con su compañera de cadena.

Emma García, que ha reconocido que se había "hecho hasta ilusiones" con que todo fuera verdad, ha asegurado que no se esperaba la reacción de Alejandra, aunque la entiende: "Cada uno reacciona como le da la gana y puede en cada momento".