Madonna y Úrsula Corberó montan 'el cuerpo en llamas' en Barcelona

La reina del pop ha vuelto por la puerta grande y ha demostrado que sigue en lo más alto. Madonna no ha dejado indiferente a nadie con los dos conciertos que ha dado en Barcelona. El segundo, con sorpresa incluida, ha dejado a más de uno con la boca abierta y no es para menos.

La actriz Úrsula Corberó sorprendió a los asistentes en el momento en el que se subió al escenario del Palau Sant Jordi junto a la cantante e, incluso, se atrevió a realizar una performance musical junto a ella al ritmo de la canción Vogue.

En el baile se pudo ver la química, así como la amistad que las une mientras ambas puntuaban, cartel en mano, a diferentes bailarines del show.

La actriz de La casa de papel acudió al concierto acompañada por la actriz Miranda Makaroff y su pareja, el actor Chino Darín.

Pero, ¿de dónde viene esta llamativa amistad? Tal y como contó Corberó en El programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos, la actriz habría conocido a la cantante en un avión. Fue en el momento en el que, para sorpresa de la catalana, la diva del pop fue quien se acercó a ella para decirle que le encantaba su papel en la famosa serie La casa de papel, donde da vida a Tokio.

Madonna recogió el pasaporte olvidado de Úrsula

La historia no terminó aquí y es que, tal y como Corberó confiesa, gracias a que se intercambió el número de teléfono con la cantante, pudo recuperar su pasaporte. La catalana se lo había dejado en el asiento y la reina del pop lo rescató.

The Celebration Tour empezó el 14 de octubre en Londres (Reino Unido) e incluye 78 conciertos en 15 países. Este concierto ha sido el segundo y último que ha dado en la Ciudad Condal. No es la primera vez que la cantante actúa en la capital catalana, ya que su última actuación en la ciudad fue en 2015.

En el espectáculo, tal y como ella misma ha afirmado en los conciertos, cuenta su propia historia en el que incluye algunas de sus canciones más icónicas como: Holiday, Like a prayer y Live to tell.