Laura Escanes emite un comunicado confirmando su ruptura con Álvaro de Luna: "Ha sido una parte de mi vida preciosa"

La ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna parece ser ya una realidad. Tras conocerse que el cantante dio unfollow a la influencer, la revista ¡Hola! informó de que ya no salían juntos, por "mutuo acuerdo". Y se podría decir que los protagonistas han hecho una confirmación velada, especialmente la creadora de contenido en un comunicado que ha publicado.

Este lunes, el artista confesó "estar contento" y "bien con todo" frente a la prensa, y le preguntaron si le guardaba cariño a Escanes, a pesar de todo. "Por supuesto", respondió él, dejando entrever que era cierta la ruptura.

Pero ahora, la influencer ha ido más allá en sus redes, donde ha estado estos días promocionando su nuevo papel de presentadora de La travessa, reality de aventura de la plataforma catalana 3Cat. Por este motivo, ha esperado a este martes para emitir un comunicado sobre el tema y reflexionar sobre lo que le cuesta mostrar en redes sus momentos malos.

"En un capítulo del pódcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... Pero, ¿y cuando no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según qué cosas", ha comenzado escribiendo en un story.

"¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien", ha reflexionado. "Y luego pasan estas cosas... ¿y entonces qué? Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respeto".

"Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo", ha añadido, en referencia al anuncio de su programa. "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo", ha concluido, refiriéndose a Álvaro de Luna.