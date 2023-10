Laura Bozzo está siendo una de las revelaciones de GH VIP 8, pues no solo está siendo divertida, combativa y participativa, sino que está demostrando que no tiene pelos en la lengua e ingenio a la hora de decir las cosas. Sin embargo, mientras no deja de protagonizar vídeos, es ajena a lo que le acaba de pasar fuera de la casa: su casa de Acapulco (México) se ha visto afectada por el huracán Otis.

Recientemente, México ha reportado la formación de la tormenta tropical Pilar en el Pacífico apenas unos días después del anterior fenómeno atmosférico, el huracán Otis, de categoría 5, que ha dejado 48 fallecidos, 6 desaparecidos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.

El piso de lujo que la presentadora peruana tiene en la ciudad costera de Acapulco se ha visto afectado, tal y como una de sus hijas, Victoria, confirmó en redes sociales.

"Dentro de todo sigue en pie, y todos en casa están bien, gracias a Dios", escribió en su cuenta de Instagram ante la pregunta de una seguidora. "Va a tomar mucho esfuerzo reconstruir todo".

Ante las devastadoras consecuencias, Victoria pidió apoyo a sus seguidores para ayudar a todos los afectados del huracán Otis en México. Además, parece que, al menos de momento, ha preferido no informar a Laura Bozzo sobre lo sucedido y dejarla que continúa su concurso en GH VIP 8.

Así se lo pidieron también algunos usuarios en los comentarios: "Pobre Lau, mejor que no se entere hasta que regrese, le podría hacer daño", escribió un internauta. "Ella ama esa casa y Acapulco, así que será mejor que no sea notificada hasta que regrese de España", añadió otro.