Alvaro Escassi cumple 50 años: así es el personaje 'redescubierto' en 'Master Chef celebrity'

Álvaro Muñoz Escassi hasta hace unas semanas, es ahora Alvaro Escassi. El jinete sevillano anunció el cambio en el orden de sus apellidos cuando empezó MasterChef Celebrity, donde concursa, como homenaje a su madre (recientemente fallecida) y para que su hijo Álvaro, fruto de una relación con la actriz Lara Dibildos, lo lleve legalmente también.

Sea como sea, Álvaro cumple hoy 50 años, una cifra redonda que esconde una personalidad peculiar, que pocos conocen bien, aunque su fama de conquistador, pijo y frívolo le preceden. En el programa está siendo un personaje amable, cercano, risueño y simpático, que hace que todos sus rivales le aprecien.

Y es que las cocinas del talent show dan mucho juego. Mientras preparan una salsa de mostaza o una mousse de fresas, los concursantes hablan de sus cosas más 'secretas', a la par que baten y trituran.

Una de las últimas conversaciones que ha mantenido Escassi con otra de las concursante, Toñi Moreno, ha desvelado que el jinete estuvo a punto de morir, y que además de ser un "pijo" andaluz, reconocido por él mismo, su pasión más temprana le llevó a convertirse también en un aventurero.

"La gente lo que no sabe es lo que te costó ser profesional de los caballos. -le comentó Toñi.- La gente cree que tú eras un pijo y que por eso tu padre te compró un caballo buenísimo y que te pusiste a ligar y a dar saltos con el animal".

A lo que Álvaro respondió: "Era pijo, pero la historia no fue así. Yo no terminé el colegio, y eso a mi padre no le gustó nada. Y con 18 años me fui a Alemania, que era el país más puntero en el mundo de la hípica. Y me fui allí a trabajar a cambio de que me dejaran montar a caballo. Y mira que lloré mucho y lo pasé mal, pero nunca pensé en volverme"

Escassi recordó asimismo un accidente que casi le cuesta la vida y que pocos sabían. "Un día en un concurso tuve un accidente y me tuvieron que sacar de allí en helicóptero. Y me desperté en el hospital intubado, con muchos huesos rotos y un golpe importante en la cabeza"

"Son cosas que te pasan en la vida, que es duro, pero una vez que la has vivido, de mayor, te alegras de haberlas vivido, porque te hacen más duro", agregó en un gran momento de sinceridad.

Álvaro Escassi ha tenido numerosas relaciones sentimentales, algunas de las cuales han sido motivo de portadas, como su romance con Lara Dibildos y su paternidad del pequeño Álvaro.

También estuvo casado (ha sido su única boda, de momento) menos de un año con la millonaria venezolana Raquel Bernal.

Mantuvo un largo noviazgo con la presentadora Sonia Ferrer y tuvo escarceos con Blanca Romero, su compañera en MasterChef, y con Leticia Sabater, aunque esto último solo lo ha confirmado ella. Álvaro dice, a modo de broma, que de ser así "me acordaría".

Vicky Martín Berrocal, Patricia Martínez, Jessica Bueno... son algunas de los amores que el jinete ha tenido, aunque desde hace dos años su corazón late con fuerza por la exMiss España María José Suárez, sevillana como él. Suárez ha dicho la primera en felicitarle, con un carrusel de románticas fotos de ambos.

Escassi ha hecho incursiones en el mundo de la hostelería, con un restaurante de carne que duró, como muchas de sus parejas, poco. Aun así, dice no saber cocinar bien, pero en el programa ha aprendido mucho y tiene fama de voluntarioso.

Anna Barrachina, hija de Álvaro Muñoz Escassi. Europa Press

Ha vivido en Miami y en Emiratos Árabes, aunque ahora su relación sentimental con Suárez le tiene muy atado a su tierra.

De Alemania, además de una vocación clara, se trajo una "hija". Anna Barrachina, artista plástica, nació en el país germano de un romance con la española Mercedes Barrachina.

Lo curioso del hecho es que él lo supo cuando la joven tenía 20 años. Desde entonces, su relación es estrecha y cordial, y de hecho, la joven vive en España y comparte mucho tiempo con su hermano Álvaro y con la madre de este, Dibildos.