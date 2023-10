Matthew McConaughey y su mujer, Camila Alves, se desnudan de cintura para abajo para su última campaña: "Diversión buena y pura"

Está claro que Matthew McConaughey y su mujer, Camila Alves, se atreven con todo, incluso a quedarse completamente desnudos -de cintura para abajo- si la campaña lo requiere. Y es que la pareja ha creado su propia marca de tequila y la han querido lanzar por todo lo alto.

"No. El mundo no necesita otro tequila de famosos. Pero a la industria del tequila no le vendría mal una dosis de diversión. Y eso es exactamente lo que Pantalones es: diversión realmente buena y pura", describe la web de Pantalones Organic Tequila.

"Pantalones es la palabra en español para pants, y también en el argot español significa agallas. El tequila Pantalones significa tener agallas para dar el siguiente paso, divertirse y no tomarse las cosas demasiado en serio. Todos nos ponemos los pantalones en una pierna a la vez, y al igual que los pantalones, nuestro tequila es para todos", añade la marca.

Por eso, el oscarizado actor y la modelo han comulgado con eso de "no tomarse las cosas demasiado en serio" y han anunciado por todo lo alto su nueva compañía.

"¿Cuándo el tequila dejó de ser tequila?", pregunta el actor al comienzo del anuncio en redes. "¿Verdad? ¿Dónde está la diversión?", continúa Camila Alves.

"Pantalones Orgánico. Por favor no te los dejes puestos", terminan diciendo ambos. Pero lo curioso es que en el spot, ambos aparecen no solo disfrutando de esta nueva bebida, sino también montados en moto sin pantalones, completamente desnudos de cintura para abajo. Aunque, eso sí, con sus partes pixeladas.