El Cercle d'Economia avala una amnistía con condiciones: acordada con el PP y que ponga fin a la unilateralidad

En plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el Cercle d'Economia ha aprobado un documento en el que avala una amnistía con condiciones para los líderes del 'procés', fundamentalmente que incluya un "gran acuerdo" con el PP y que el independentismo renuncie a la unilateralidad.

En la nota de opinión titulada 'Una salida para Cataluña, una propuesta para España' -publicada este jueves tras un intenso debate interno- el Cercle sostiene que "las medidas de gracia" -como la amnistía- deben ofrecer "máxima seguridad" jurídica y poner fin a "reafirmaciones en la unilateralidad".

El Cercle d'Economía -formado por más de 1.300 socios y 118 entidades colaboradoras- es una de las entidades económica y empresarial más influyente en la política catalana y española que ha sido clave para avalar pactos de los nacionalistas con gobiernos del PP o del PSOE, o para favorecer que el Gobierno de Pedro Sánchez concediera los indultos a los líderes independentistas condenados por el 1-O. De ahí la trascendencia de la nota publicada este jueves en la que se pronuncia sobre la amnistía.

Según el Cercle d'Economia, "una ley orgánica tan trascendente como la de amnistía compromete al conjunto del Parlamento", por lo que advierte de que "o se desarrolla una discusión abierta y plural con un auténtico sentido de Estado o la calidad de nuestro Estado de derecho puede quedar maltrecha".

En este sentido, la entidad pide "un gran acuerdo entre los principales partidos de ámbito español y los partidos nacionalistas. Somos conscientes de que la actual coyuntura lo dificulta enormemente, pero no podemos dejar de advertir de los riesgos que implicaría aprobarlas tan solo para ganar una investidura".

Por ello, el Cercle pide el máximo rigor a los partidos políticos con el objetivo de que "la fórmula legal que se adopte" ofrezca la "máxima seguridad jurídica" para que "no pueda ser revocada por el Tribunal Constitucional", ya que -según reza la nota- "legislar mal podría provocar los efectos contrarios a los deseados".

Renunciar a la unilateralidad

A la condición de un gran acuerdo parlamentario, el Cercle d'Economia ha añadido como exigencia que "los beneficiarios" de la medida de gracia acepten "el marco establecido por la Constitución. Las reafirmaciones en la unilateralidad son incompatibles con cualquier pacto dirigido a la normalización política". Ha remarcado el Cercle que "esa vía ya fue transitada, y seguir por ella solo provocaría más frustración y nuevos conflictos".

Si bien "los partidos independentistas no tienen por qué renunciar a sus objetivos, que son perfectamente legítimos", argumenta que "no procede insistir en un referéndum de autodeterminación que en las circunstancias actuales resulta inviable". "Todos los actores políticos son conscientes de esta realidad y deberían actuar en consecuencia. En interés de Cataluña", ha indicado.

"¿Amnistía cómo, y para qué?"

La nota de opinión la han dado a conocer esta mañana el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, y el director general, Miquel Nadal, en una rueda de prensa en la que han insistido en que la entidad ha intentado "huir del debate binario de si amnistía sí o amnistía no". No puede ser "un tema de prisa, sino de hacerlo bien".

Según ha explicado Jaume Guardiola, "la amnistía es una vía de solución. Pero no lo queremos plantear como amnistía sí o no, sino: ¿Amnistía cómo, y para qué?". Y ha añadido que "una amnistía para mantener el problema de fondo, no; es necesaria una mirada larga, un debate franco y participado y que cumpla con unos requisitos",

Preguntada la dirección del Cercle d'Economia por la posibilidad más que posible de que la amnistía se pacte sin el consenso del PP, su presidente ha defendido que si ese acuerdo es "de gran alcance" es preferible a repetir elecciones: "Mejor amnistía que ir a un escenario de elecciones", ha zanjado.

"Reelaboración del Estatuto de Cataluña" sometido a referendo posterio

En la línea de avanzar hacia un nuevo ciclo político. el Cercle d'Economia propone también avanzar hacia "un nuevo modelo de corte federal" que incluya "la reelaboración del Estatuto de Cataluña con la finalidad de lograr una norma básica consensuada que garantice un marco de convivencia para las próximas décadas", lo que luego debería ser sometido a un referendo ante el que "no cabría recurso alguno".

Todo ello, en opinión del Cercle d'Economia, llevaría al establecimiento de "un Estado auténticamente federal", para lo que admite que el camino no es fácil, sino que es necesario "un amplio consenso como el que en su día dio lugar a la Constitución de 1978".