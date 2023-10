Le gasta una broma a su pareja comprando un PlayStation 5 con su dinero: "¿A quién le haría gracia esto? ¿A un niño de 12 años?"

Natalia Palacios y Carliyo son la pareja de moda en TikTok, tras mudarse juntos a una casa en Málaga en las últimas semanas. Los dos comparten cada vez más como es su día a día y en las últimas horas se han hecho virales por una broma que muchos han considerado de mal gusto.

El creador malagueño ha compartido un 'reto' en el que se intercambiaban tarjetas de crédito y, con un presupuesto máximo de 80 euros, comprarían algo para "decorar la casa con el dinero del otro".

"Nos hace falta aspiradora, nos hace falta plancha...", recuerda Natalia, dando ideas para la posible sorpresa, que llegaría en unos días. No obstante, en el vídeo, Carlos muestra como todo era una broma para comprar una PlayStation 5 con su dinero.

es increíble como ahora mismo acaba de entrar en una competición con joaquín el del betis para ver quién tiene menos gracia https://t.co/w2IHcMK37x — Ainhoa (@ainhoasossa) October 25, 2023

"Natalia se ha pedido con mi dinero una cafetera y se ha gastado 120 euros", comienza explicando días después Carlos. "Te haré bizum de la diferencia", comenta Natalia, esperando que él haya comprado una "papelera para el baño".

La sorpresa llega cuando, al ir al lavabo, descubre la PlayStation 5. Esperando que sea una broma, le pregunta si se lo ha "regalado una marca" o si lo ha cogido "con su dinero".

"Me lo he comprado con tu tarjeta. ¿Necesitábamos electrodomésticos? Pues ya los tenemos", ha añadido, mientras Natalia no dejaba de gritar que "no es gracioso".

¿Se supone que debería hacerme gracia un vídeo con un humor de niño de la clase de 2o de la ESO B que no toca un libro y dice los comentarios más retrógrados? Me quedo: - — Pau Vilchez🕊️ (@Pauvilchezz) October 25, 2023

Mira q soy fan vuestra, pero me da penilla Natalia, ha expresado ya varias veces Q se siente mal x haberse gastado ese dinero y q hasta pagará la diferencia y vas y le haces eso... Pobrecita. En mi caso esq sería al revés la película, los dos amaríamos la play y solo yo cafetera — Carmen (@xXHoranftOreoXx) October 25, 2023

Una pequeña pelea a través de TikTok que no ha recibido muy buenos comentarios en Twitter. "Superadme esta, compadre", tuiteaba Carlos, orgulloso. "¿A quién le haría gracia esto? ¿A un niño de 12 años?", le han respondido cientos de usuarios, que no se han divertido nada con el vídeo.