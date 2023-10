Verdeliss responde a las críticas por su cambio de contenido en redes: "Mi contenido es 'lifestyle' y la vida cambia"

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, es una de las influencers con más reconocimiento de nuestro país por mostrar su estilo de vida como madre de ocho hijos. Pero últimamente ha sido criticada por parte de su comunidad de seguidores por el cambio en el contenido que ofrece.

En 2008 abrió su canal de YouTube y en 2013 comenzó a tener éxito en redes sociales. Entró en Gran Hermano VIP en su sexta edición, convirtiéndose en la primera concursante que entraba embarazada al programa. Tras esto se asentó completamente en Instagram, donde comenzó a compartir contenido sobre su estilo de vida junto a su familia.

En los últimos meses sus seguidores han notado cierto cambio en los temas que trata o el contenido que comparte en su perfil. Ante las críticas que comenzó a recibir por ello, quiso responder en una entrevista con El Mundo: "Hay una parte de mi comunidad algo frustrada, me dicen: 'Ya no eres lo que eras'".

La influencer está muy centrada en su nuevo reto, correr doce maratones en un año, proceso que ha estado mostrando desde el principio a través de Instagram y que ha hecho que su contenido esté mucho más centrado en su vida como deportista.

"Mi contenido es lifestyle y la vida cambia. Quizá ahora recelo de mostrar cosas de mi vida privada y me apetece más mostrar cómo hago deporte. También es contenido que puede inspirar a mucha gente a moverse y eso me gusta, me motiva", añadió Verdeliss.

Quiso dejar claro que no lo ha hecho con la intención de ganar más dinero con los patrocinios de las marcas deportivas, sino que se trata de un proyecto que ha querido "desvincular de todo" y que lo hace "con la pura intención de disfrutar". Aseguró que no le hace falta trabajar para llevarlo a cabo y que no quiere estar pensando en qué publicaciones hará al cruzar a meta.

"Empecé porque me animó mi marido y estoy encantada", declaró. La influencer lleva ya siete maratones de las doce que quiere hacer en los doce meses que dura el reto. Ya ha corrido en San Francisco, Berlín, Mooloolaba en Australia, Estocolmo, Ontario en Canadá , Viena y Ciudad del Cabo en Sudáfrica, solo le quedan cinco para superar su reto.