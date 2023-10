Verónica Romero: "Al salir de 'OT' no me daba valor y dudaba de mí"

Verónica Romero nos conquistó a todos con su dulzura y su voz en Operación Triunfo. 22 años después de aquel fenómeno social y televisivo, la ilicitana presenta su segundo libro, Alma y el camino del despertar. Un manual de autoayuda narrado en forma de novela en el que se ven reflejados algunos rasgos de su carácter. Un aprendizaje que, actualmente, le permite vivir desapegada del ego y en constante búsqueda del equilibrio.

¿Por qué este libro?

Ha nacido como una necesidad de poder expresar todo lo que me pasa por la cabeza. A diferencia del otro libro que publiqué, en esta ocasión lo hago en formato novela. Alma representa a una persona que, como cualquiera de nosotros, tiene que hacer frente a un montón de enemigos que no le permiten avanzar, que tiene problemas, que intenta encontrar el equilibrio en el caos.



En su libro refiere enemigos como el ego, el miedo o el apego. ¿Cuál de todos es el más peligroso?

El ego, sin duda alguna. Es un parásito que se va retroalimentando de nosotros y que puede llegar a ser muy poderoso si no logramos saber usarlo. El ego controla nuestra vida, te dice quién eres, quién no eres, lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer para salir siempre victorioso.



¿No tienen ego los artistas como usted?

Por supuesto, pero hay que saber controlarlo porque, si no lo haces, te puede llegar a destruir. Yo lo identifiqué cuando salí de Operación Triunfo y hacía algo que nunca había hecho: compararme con los demás, no darme valor y dudar de mí. Eso hizo que me perdiera, que no me reconociera, que me autocreara una falsa identidad. Callar esas voces que representan la parte más oscura del ego es complicado, pero se puede hacer con trabajo y esfuerzo. Eso es lo que en el libro llamo camino al despertar.



¿La música ayuda a encontrar ese camino?

Sí, porque la vibración de la música es necesaria para enriquecernos, para relajarnos, para emocionarnos, para sentir en cualquier caso. Pero también es muy importante caminar, encontrarse con la naturaleza, abrazarla para sanar. Es imprescindible conectar con tu esencia para recomponerte.



¿Hay que tocar fondo para poder renacer?

No es necesario pero somos tan cabezotas que a veces nos tenemos que ver en esa situación. No nos damos cuenta de que nos hemos equivocado hasta que nos damos de bruces con la realidad. Soy consciente de que tocar fondo por una depresión, por ejemplo, es muy duro, pero también puede ser una bendición para adentrarnos en ese camino.



¿En qué parte de la ruta se encuentra?

Sigo aprendiendo. Tengo altibajos y no siempre puedo llevar a rajatabla esta filosofía, pero cuando ese momento llega, confío en que la vida me está guiando. A fin de cuentas, solo sé que no sé nada. También es importante entender que los errores sirven para aprender.



¿Se ha equivocado muchas veces?

Sí, claro. Y muchas veces también me encuentro con situaciones que parecía que había superado y que se me vuelven a presentar. Pero equivocarse, como te digo, es necesario para evolucionar.



¿Fue Operación Triunfo una equivocación?

No, en absoluto. De hecho, si fuera una viajera en el tiempo volvería a repetir la experiencia aunque haya conllevado algún sufrimiento. Siento que los 16 compañeros que estuvimos en ese momento éramos los que teníamos que estar, los que debíamos vivir todo eso.



Nos empeñamos en que todos deben llevarse bien, ¿cómo lleva esa presión?

Lo entiendo porque aquí hay dos partes: la que vivimos nosotros como compañeros y la que vivisteis en casa. Es normal que la gente quiera que aquella sensación perdure en el tiempo y a mí me encanta que la gente nos lo recuerde.



Pero no dejan de ser compañeros de trabajo…

Sí, y no con todos tengo la misma relación. Eso sí, te diré que hay algo que nos une y que es inamovible: el respeto que sentimos los unos por los otros. Personalmente he aprendido muchísimo de todos ellos, cada uno me ha enseñado algo diferente.



¿Considera que ha triunfado?

Es que triunfar no es tener más fama, es sentirse bien, ayudar a los demás, crecer personalmente, estar contento con lo que uno hace y representa. Yo no dejo la música, en poco tiempo lanzaré nuevo single, hago mis conciertos y tengo el cariño de la gente.



Verónica Romero publica 'Alma y el camino del despertar'. ALBERTO OPORTO

¿Y no tiene tiempo para el amor de pareja?

El amor de pareja hay que entenderlo como un trabajo y uno de mis propósitos de vida es aceptar ese amor y las personas. Para mí, por ejemplo, fue fundamental trabajar la emoción del abandono y permitirme estar con alguien.



¿Por qué?

La separación de mis padres me dejó impregnada esa sensación de abandono y fue complicada. Una de mis noches más oscuras también la marcó una ruptura sentimental muy dolorosa cuando viví en Estados Unidos. El silencio me comía, la soledad era insoportable y solo tenía dos opciones: dejar que me arrastrara o buscar una solución, que fue lo que hice.