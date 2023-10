Enrique del Pozo: "Sigo pagando el peaje de Enrique y Ana"

Enrique del Pozo se convirtió en todo un fenómeno musical y social cuando en 1977 formó parte del inolvidable dúo Enrique y Ana. A sus 66 años vuelve y, tras una década viviendo fuera de España, ha vuelto a establecer su residencia en Madrid, desde donde valora proyectos profesionales.

No descarta volver a televisión, pues ha trabajado a las órdenes de los presentadores más importantes del país, aunque no está dispuesto a malvender su vida ni a convertirse en un punching ball. En unas semanas se estrenará su última película, un filme sobre Dalí llamado El caso Angelus.

¿Cómo surgió la idea?

A través de una amiga mía, Montse Alcoverrero, me lo propuso. El director de la película me vio en unos premios del cine y no tuvo dudas. Se ha rodado cerca de la casa de Dalí, en Figueras, e interpreto a un amigo de Gala. Pero esto del cine no es nuevo para mí. Trabajé con Garci, con Antonio del Real. He estado viviendo diez años en Italia y allí, por ejemplo, hice una película con Claudia Cardinale, he dirigido dos documentales con mucho éxito y premios. Lo que pasa fuera en España no se reconoce.



¿Cuál cree que es el motivo?

Sucede con muchos artistas, no solo conmigo. La realidad es que este país está anclado en un presente donde las grandes estrellas son la hija de la Pantoja, el hijo de la Pantoja y cuatro mamarrachos más. La cultura está basada en las portadas de las revistas y en personajes absurdos, ojalá todo esto pase.



¿España le ha encasillado?

Sí, seguramente. España es un país maravilloso pero debemos reconocer nuestros defectos y uno de ellos es que no valoramos lo nuestro. Es un cáncer que tenemos y es muy triste y patético. Cuando alguien triunfa en este país, hay que machacarlo.



¿Por qué cree que sucede esto?

Porque la gente considera que si has fracasado una vez, no mereces más oportunidades. Y luego sucede que cuando has tocado todos los palos no saben cómo definirte. Y no solo eso, considero que en este país no se puede hablar claro, sigue habiendo mucha censura. El que alza la voz, tiene que pagar un peaje.



¿Lo está pagando usted?

Tengo que pagar un peaje por haber formado parte de un producto, Enrique y Ana, que ha sido muy querido y respetado por todo el mundo. Tengo algunas virtudes y muchos defectos, pero soy muy agradecido y no todos lo han sido conmigo.



Cuando hace recuento de afectos, ¿contabiliza muchas decepciones?

Si miro al pasado puedo recordar muchos momentos fantásticos pero también, y lo digo muy claro y muy alto, dos decepciones muy importantes: Carmen Borrego y Terelu Campos. Se han portado francamente mal conmigo, me dejaron desprotegido en un momento muy complicado cuando sufrí una agresión. Sigo sin entender el motivo por el que personas a las que quise y valoré tanto antepusieron otro tipo de intereses al de la verdad.



Le percibo especialmente dolido y molesto

Lo estoy, es evidente. El daño que me hicieron, pero sobre todo a mi madre que todavía se revuelve en la tumba, es imperdonable. Cuando las veo hablar de ciertos temas con esa seguridad y soberbia, me quedo ojiplático. Me dejaron caer en el peor momento. Las considero malas personas.



¿Está resentido con la televisión?

No, en ella he vivido años muy buenos. En España se hace buena televisión, con aciertos y con errores, pero yo no estoy resentido. Echo de menos trabajar en ella y no pasa nada por decirlo. Pero también te reconozco que he dicho que no a muchas cosas.



¿El dinero no lo compra todo?

En mi caso te aseguro que no. A mi se me han ofrecido talones en blanco para contar intimidades de las personas que, por fortuna, he conocido y no lo he hecho. Cuando estaba en Crónicas Marcianas se rumoreó que estaba con un futbolista y es cierto. Ni por todo el oro del mundo diría quién es.



¿Por qué cree que los futbolistas gays no viven con libertad su sexualidad?

El miedo es universal. Mira, yo acabo de terminar una relación con Rubén [Sánchez Montesinos], que ha sido el primer culturista en decir libremente que es homosexual. Ninguna asociación, ningún partido ni ningún portavoz ha reconocido lo que este hombre ha hecho por la inclusión sexual. Todo lo contrario, se le ha difamado muchísimo.



Enrique del Pozo. CEDIDA

Me hablaba del dinero, ¿se hizo usted millonario?

He tenido mucho dinero, lo gané en momentos en los que se generaba mucho aunque no se ganaba tanto pero también perdí mucho en algunas inversiones erróneas o cumpliendo con obligaciones familiares de las que no quiero hablar en estos momentos.



¿A qué tiene miedo?

A una vejez sin dinero y dependiendo de terceros.