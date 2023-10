El "catastrófico" huracán Otis deja sin luz ni internet a la turística Acapulco

Otis ha tocado tierra este miércoles en las inmediaciones de Acapulco como huracán de categoría 5, según informó a través de sus redes sociales el Servicio Meteorológico Nacional de México.

Inundaciones de edificios y cientos de destrozos como cristales rotos y objetos disparados por el aire a causa del viento huracanado son algunos efectos del huracán, categorizado como "potencialmente catastrófico", que ha azotado la turística ciudad, sin que se hayan reportado víctimas. Las últimas noticias hablan de que la ciudad está sin luz ni internet.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió de que la comunicación "se perdió por completo" en la zona afectada por el huracán Otis, uno de los ciclones más potentes de la historia del Pacífico.

🔴 ¡Acapulco sin luz, teléfono ni internet tras el paso de "Otis"!



⛈️ Este miércoles el puerto de Acapulco amaneció sin luz, sin red telefónico ni internet, debido al paso del huracán "Otis" de categoría 5.



Tanto habitantes como autoridades de esta entidad desconocían la…

"Sí pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, de Coyuca de Benítez, de Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones por completo", expresó.

"Todo el día va haber lluvias, y estamos buscando restablecer las comunicaciones, hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos", reconoció el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El mayor huracán del Pacífico

Otis, ahora como huracán categoría 2, pasó en menos de 24 horas de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, la más alta de estos fenómenos naturales. El presidente envió a la zona a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Comunicaciones y Transportes, y de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

López Obrador reconoció que por ahora "no hay posibilidades" de volar por las condiciones climáticas, por lo que no confirmó su asistencia a la zona. El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Según narraciones de periodistas, turistas y otros afectados, el que podría ser el huracán de mayor impacto en el Pacifico mexicano desde que hay registros está provocando fuertes estruendos por la furia del viento que hace volar cosas, como sombrillas, mientras las lluvias torrenciales inundan edificios y causan grandes destrozos en Acapulco, ciudad de unos 800.000 habitantes situada en el estado de Guerrero.

Decimoquinto huracán de la temporada

Ante su llegada, se hizo un llamamiento a los turistas y la navegación marítima que se encuentran en la zona, a extremar precauciones debido a viento intensos y oleaje elevado.

Otis es el decimoquinto ciclón con nombre de esta temporada en el Pacífico, donde antes se formaron Adrian, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg, Hilary, Irwin, Jova, Kenneth, Lidia, Max y Norma.

De ellos, el más dañino ha sido Hilary, que en agosto dejó cuatro muertos en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, todos en el norte de México