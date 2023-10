El Cheget, el maletín nuclear que Putin llevó a su reunión con el presidente chino y con el que puede desatar la Tercera Guerra Mundial

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, viajó la pasada semana a Pekín. Allí se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, donde hubo delegados de 130 Estados. Se trata del proyecto estrella de Xi, con el que China busca seducir a lo que denomina Sur Global, con proyectos multimillonarios de inversiones.

Xi y Putin se vieron en el Palacio del Pueblo, al margen del foro. Cuentan las agencias de noticias que cubrieron el encuentro de los dos líderes subrayaron que las "amenazas comunes" en el mundo "fortalecen" sus relaciones y elogiaron la "creciente confianza" mutua. Al margen de lo dicho, lo visto.

Después de aquella reunión, las cámaras de vídeo de la agencia oficial rusa RIA Novosti captaron ese día al presidente ruso acompañado por dos oficiales navales rusos uniformados que portaban el maletín nuclear, el que serviría para ordenar un ataque nuclear. Esos oficiales son los encargados de llevarlo, cada uno con un maletín.

Oficiales navales rusos, detrás de Putin portando maletines, probablemente uno de ellos fuera el Cheget. X/ria_kremlinpool

"Hay ciertas maletas sin las cuales ningún viaje de Putin está completo", dijeron los corresponsales en el Kremlin de la agencia estatal de noticias en una publicación en Telegram acompañando a las imágenes. Esa maleta, maletas en realidad, es conocida como Cheget y toma su nombre de un monte de la región rusa de Kabardino Balkaria.

Un maletín que son tres

El botón nuclear no está en un cajón del despacho del presidente ruso en el Kremlin sino que viaja con él. Son tres maletines (un original y dos copias). En caso de decidir un ataque con ojivas nucleares, Putin tendría acceso a un maletín (el original), el ministro de Defensa a otro y el jefe del Estado Mayor al tercero.

Técnicamente, el maletín nuclear ruso permite acceder a Kavkaz, un sistema de telecomunicaciones creado para las emergencias nucleares. Kavkaz se conecta con Kazbek, un sistema que comunica con los responsables militares encargados de llevar a cabo la orden. Todos los códigos, los de Kavkaz y los de Kazbek, se transmiten encriptados.

El Cheget fundamental es el del presidente: si no está conectado la orden de ataque no se hace real porque el sistema no funciona. De ello puede deducirse que Putin, por si solo, puede dar orden de poner en marcha un ataque con armas nucleares, pero no pueden hacerlo los otros dos poseedores de un maletín (las dos copias).

Cinco pasos para apretar el botón

Son cinco los pasos que se tendrían que dar en el caso de que Moscú decidiera apretar el fatídico botón, según recogía el diario The Sun el año pasado:

Primer paso: Putin se decide. La decisión la tiene que tomar el presidente ruso. Una orden ejecutiva de 2020 revela las circunstancias en las que Moscú podría utilizar armas nucleares como medio de "disuasión". Estas se detallan en seis puntos de gran alcance que van desde el "despliegue de sistemas de misiles" hasta el "reforzamiento militar".

La decisión la tiene que tomar el presidente ruso. Una orden ejecutiva de 2020 revela las circunstancias en las que Moscú podría utilizar armas nucleares como medio de "disuasión". Estas se detallan en seis puntos de gran alcance que van desde el "despliegue de sistemas de misiles" hasta el "reforzamiento militar". Segundo paso: Putin utiliza el Cheget. Dentro hay dos botones (uno blanco de "lanzamiento" y otro rojo de "cancelación") y ranuras para una tarjeta flash que Putin deberá insertar para comenzar la siguiente etapa del ataque.

Dentro hay dos botones (uno blanco de "lanzamiento" y otro rojo de "cancelación") y ranuras para una tarjeta flash que Putin deberá insertar para comenzar la siguiente etapa del ataque. Tercer paso: el Estado Mayor. La orden se transmitiría al Estado Mayor que, se da por hecho, seguiría las órdenes de Putin. Comenzaría a prepararse el ataque nuclear.

La orden se transmitiría al Estado Mayor que, se da por hecho, seguiría las órdenes de Putin. Comenzaría a prepararse el ataque nuclear. Cuarto paso: códigos de autorización. Se obtienen los códigos de lanzamiento, se desbloquean y luego se envían a los comandantes de las armas. Al recibirlos, los comandantes comenzarían los procedimientos de lanzamiento contactando con los comandantes de submarinos, jefes de silos de misiles y líderes de la fuerza aérea.

Se obtienen los códigos de lanzamiento, se desbloquean y luego se envían a los comandantes de las armas. Al recibirlos, los comandantes comenzarían los procedimientos de lanzamiento contactando con los comandantes de submarinos, jefes de silos de misiles y líderes de la fuerza aérea. Quinto paso: el botón. Solo falta activar el botón blanco. Solo habrían transcurrido unos 10 minutos.

Cheget o maletín nuclear ruso de principios de la década de 1990. WIKIPEDIA/Stanislav Kozlovskiy

El maletín se activó una vez en 1995

El Cheget se desarrolló a principios de los 80 y se puso en servicio justo cuando Mijaíl Gorbachov asumió el cargo de Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la URSS en marzo de 1985. Sabemos que fue activado el 25 de enero de 1995, ante la presencia de un cohete noruego que fue mal identificado (en realidad era un cohete de sondeo lanzado por científicos noruegos y estadounidenses). Se supone que fue la única vez en que el Cheget se ha activado.

El maletín da a Putin acceso al arsenal nuclear ruso, que está compuesto oficialmente por 1.588 ojivas desplegadas. Sin embargo, la cifra llegaría a las 6.000 teniendo en cuenta las ojivas almacenadas, las no desplegadas y las que van a ser desmanteladas. Según la ONU, en el planeta hay actualmente 13.080 armas nucleares y el 90% son de Estados Unidos y Rusia.

¿Tiene Xi Jinping maletín nuclear?

Que se sepa, China tiene al menos 350 ojivas nucleares. Por lo tanto, es posible que en su encuentro con Putin también Xi Jinping tuviera cerca su maletín. O no. Del sistema de armamento nuclear de China se supone mucho y se sabe poco.

Al parecer el sistema chino no es tan ortodoxo y depende más del factor humano, o sea, de un cara a cara basado en la escala de poder. La autoridad principal reside en el presidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino (CMC), cargo que suele ser ocupado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, como ocurre en el caso de Xi.

De todos modos, la doctrina nuclear china es de no primer uso (en inglés, no first use, NFU). Se refiere a su compromiso de no utilizar armas nucleares como medio de guerra a menos que reciba un ataque nuclear de otro país. Por ello el sistema nuclear de China no prioriza tanto la respuesta rápida, como la supervivencia del sistema de respuesta.