Sabadell lanza una cuenta corriente 'online' que remunera un 2% y de manera indefinida

El Banco Sabadell ha anunciado este lunes el lanzamiento de una cuenta corriente online que remunera de manera indefinida un 2% y que no exige ingresar la nómina, según han dado a conocer en una rueda de prensa el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, y el director de Banca de Particulares, Jorge Rodríguez Maroto.

En concreto, la nueva cuenta paga un 2% con un máximo de 20.000 euros y con el compromiso de remunerar "de forma competitiva" de manera indefinida. La cuenta no tiene comisiones, ni condiciones, no exige llevar la nómina, devuelve un 3% por los recibos de luz y gas y las tarjetas de crédito y débito no tendrán coste.

Está dirigida a nuevos clientes y también a los que ya pertenecen al banco. Para estos últimos, los que tienen contratada la cuenta online actual pasarán al nuevo esquema y si tienen alguna promoción la mantendrán hasta que finalice, mientras que los clientes que tengan otro tipo de cuenta tendrán una "alternativa equivalente que puede llegar a ser la misma o no en función de sus características individuales".

Sabadell dispone actualmente de una cuenta online sin comisiones ni vinculación que remunera a un 2,5% el primer año hasta un máximo de 30.000 euros y 200 euros por llevar la nómina. También dispone de la Cuenta Sabadell que no remunera y no tiene comisión de administración ni mantenimiento, y la Key Account para clientes internacionales.

El consejero delegado de Sabadell ha precisado que, si los tipos de interés subiesen, por ejemplo, hasta el 7%, o volvieran a terreno negativo, "tendríamos que revisar" el porcentaje de remuneración, pero sin cambios de ese calibre sería del 2%.

González-Bueno ha afirmado que la cuenta "es rentable desde el principio" porque está ligada a la captación de nuevos clientes, si bien no avanzó previsiones al respecto. Desde el banco esperan que aumente con esta cuenta la captación de nóminas, aunque no se exija llevarlas para beneficiarse del 2%. "Es una cuenta con vocación de permanencia", ha aseverado el consejero delegado.

Además, ha añadido que no se descarta lanzar depósitos y que, de hecho, "se seguirán haciendo" y la nueva cuenta "no es una alternativa" a ellos. "Esto es mucho más innovador porque afecta a un porcentaje muchísimo más amplio de clientes", y particularmente a aquellos "que están en un momento distinto de su vida en el que todavía no han acumulado esa cantidad de ahorro" y no les están remunerando.

"No hay ningún banco que esté haciendo una campaña radical en ese sentido" y el conjunto de beneficios que tiene "compara bien con otras alternativas de depósitos", ha defendido el consejero delegado. También ha destacado que "no es una promoción", sino que el pago es indefinido. Este viernes se lanzará la campaña publicitaria en medios digitales.

Sabadell ha pasado de que sus altas digitales de nuevos clientes fuera 0% entre enero y septiembre de 2021 a un 55% en el periodo equivalente este año y sus ventas digitales de préstamos al consumo han pasado del 42% al 75%.