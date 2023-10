Paloma Rocasolano y su momentazo con Ana Pastor haciéndose un selfie en los Princesa de Asturias

Los Premios Princesa de Asturias 2023 han dejado momentos emotivos, discursos para la historia y también algún que otro momentazo. La madre de la reina Letizia, Paloma Rocasolano, se ha convertido en la tendencia del día por mostrar su sintonía con la expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

La abuela de la heredera al trono y la popular han protagonizado un simpático momento haciéndose un selfie antes de que comenzara la gala en el Teatro Campoamor de Oviedo y que ya ha recorrido medios y redes sociales. La expresidenta del Congreso de los Diputados ha acudido junto a su marido José Benito Suárez Costa.

Rocasolano y el matrimonio han mantenido una discernida conversación, muy animados y divertidos mientras esperaban el inicio de la gala, cuando la madre de Letizia ha decidido pedirles una foto. Después, Rocasolano les ha enseñado la fotografía y los tres han intercambiado sus respectivos pareceres sobre el resultado.

La complicidad de ambas mujeres ha sido más que evidente. Aunque no ha sido el único momento épico de Rocasolano durante la ceremonia. Como orgullosa abuela no ha dudado en lanzar sonrisas a su nieta. Durante el discurso de la heredera, la madre de la reina Letizia no ha podido evitar mostrar su orgullo y también ha habido un momento en el que se le ha caído alguna lágrima.