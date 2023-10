La oportuna publicación de Pablo Alborán en Instagram tras rumorearse que podría salir con Miguel Bosé

Este jueves, el nombre de Pablo Alborán y el de Miguel Bosé comenzaron a escribirse juntos en los titulares, y no porque fueran a lanzar una colaboración, sino porque un medio aseguró que podrían estar saliendo juntos. Lo curioso es que, tras estos rumores, el malagueño hizo una significativa publicación en sus redes, por lo que esta información podría haber llegado a sus oídos.

Fue el portal mexicano TVNotas el que aseguró que, según una fuente cercana a los artistas, habría algo entre ambos cantantes, que se conocieron en 2012 cuando el joven de 34 años estaba empezando a ser conocido musicalmente. De hecho, el citado medio aseguró que fue el intérprete de Amante bandido el que ayudó al intérprete de Solamente tú a declarar su homosexualidad.

"Hay un gran entendimiento entre ambos. Hay química. Si algo le encanta a Pablo es la madurez de Miguel. Justo eso es lo que busca actualmente en un hombre. Y Miguel está fascinado con la vitalidad de Pablo, lo guapo que es y su gran talento como artista. Lo admira mucho en todos los aspectos", sostuvo la fuente. "Ahorita están ilusionados. Obviamente, no lo van a reconocer públicamente, sobre todo por Pablo, que no quiere que se hable de sus romances. Lo importante es lo feliz que están ahora como pareja".

Sin embargo, el periodista Álex Rodríguez, desde Miami, entró en directo Vamos a ver y explicó que esta revista, que no suele dar informaciones sin tenerlas contrastadas, podría haberse equivocado en esta ocasión: "Me parece que después de esto les va a caer otra demanda".

"Creo que entre Pablo Alborán y Miguel Bosé solamente hay una relación de admiración, de amistad. Y, como dato curioso, a pesar de que esta revista está diciendo que toda esa información la obtuvieron de una entrevista a una amiga de ambos, les cuento que muchas veces se inventan que han entrevistado a terceras personas para dar noticias. Yo estoy seguro de que esa entrevista no existe y creo que la información no es cierta; entre ellos no hay nada más allá que una amistad", aseguró.

'Story' de Pablo Alborán. INSTAGRAM

Entre tanto, ninguno de los dos implicados se ha pronunciado, aunque lo cierto es que el malagueño hizo una significativa publicación en sus stories de Instagram que podría estar relacionada con estos rumores.

"Mi autocontrol y yo evitando causar una hecatombe innecesaria", escribió Pablo Alborán sobre el vídeo de un gorila que se rascaba la cara plácidamente, aparentando tranquilidad.

Esta oportuna historia podría ser una indirecta a esta noticia y significar que no se va a molestar ni en desmentirlo. Además, coincidiría con su habitual tónica de solo hablar de su vida profesional y dejar la parte personal para su intimidad y privacidad.