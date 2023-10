Lucía Sánchez, tras su ruptura con Isaac Torres: "Me he vuelto nula en cualquier tipo de relación con los hombres"

Lucía Sánchez ha hecho de su canal de difusión su propia terapia. La que fuera participante de La isla de las tentaciones no duda en contarle a sus seguidores de Instagram cómo es su día a día de manera constante. Por ello, no es de extrañar que la andaluza haya aprovechado para contarles cómo es su vida tras la ruptura con Isaac Torres, el padre de su hija.

La historia de la pareja está repleta de idas y venidas. No han sido pocas las rupturas que han tenido por sus múltiples desavenencias, pero en lo que los dos parecen opinar lo mismo es en que la última ha sido la definitiva. Y es que, a pesar de que hace apenas semanas aparecían juntos en el concierto de Rauw Alejandro, sus caminos solo se unirán por el bien de su hija.

Es por ello que ambos han rehecho su vida. Prueba de ello eran las imágenes de 'Lobo' junto a la chica que parece ser su nueva ilusión. Aunque Lucía no se ha querido quedar atrás. Como así ha explicado a sus fans, está abierta a encontrar el amor y por ello no ha dudado en "relacionarse".

Lucía Sánchez en su canal de difusión. luciasar94 / INSTAGRAM

De hecho, como ha explicado, ya ha conocido a varios hombres que han conseguido llamar su atención: "Os soy sincera, me viene superbién ir a este tipo de eventos (refiriéndose a la reciente boda a la que acudió). Sobre todo, para quitarme las barreras mentales que tengo". Y es que, tras su mala experiencia con Isaac, la joven madre había decidido cerrarse en el amor.

"He hablado con hombres (de manera cordial y todo muy normal), pero me viene superbién para aprender a relacionarme de nuevo, ya que me he vuelto nula en cualquier tipo de relación con los hombres. Así, aunque sea, rompo la barrera de: 'Hola, ¿qué tal?, y poco más'.", ha confesado.

Para ella este tipo de interacciones son muy importantes. Y es que, aunque aún es un "poco antisiocial", poco a poco está logrando abrirse más: "Hoy me acuesto habiendo conseguido objetivos personales. Para mí, una conversación de cinco minutos, mirando a los ojos y sin agachar la cabeza y la mirada al suelo, es un paso gigante".