Carole y Michael Middleton, los padres de la princesa de Gales y futura reina consorte, Kate Middleton, están atravesando tal crisis que han despertado la ira de la localidad en la que viven, Bucklebury, a unos 100 kilómetros al oeste de Londres, debido a sus enormes deudas económicas, superiores a tres millones de libras —casi tres millones y medio de euros—.

La razón es sencilla: dado que su empresa, que se dedicaba a suministros para todo tipo de festejos y celebraciones, se encontraba en bancarrota, decidieron venderla recientemente al mejor postor. Sin embargo, esta quiebra y el hecho de que la hayan vendido no ha contentado a sus proveedores, que no han recibido el pago correspondiente, según cuentan desde el periódico The Sun.

Es por ello que todo el pueblo ha amanecido con multitud de carteles con sus rostros empapelando las calles, pegados a farolas, postes de luz y árboles. En estos pósters, además, hay escritos mensajes de odio contra los suegros del príncipe Guillermo de Inglaterra, señalándoles por los impagos a los suministradores de materiales para Party Pieces, el nombre de la compañía que ha quebrado.

Además, afirman desde el citado medio que se ha podido ver al hermano menor de Kate, James Middleton, yendo por el pueblo y arrancando dichos carteles, con los que se pretende difamar la imagen de la familia. La empresa, eso sí, se vendió a principios de año, por lo que es posible que los proveedores hayan dado un tiempo prudencial después de que consiguiesen traspasar la empresa para que les pagasen.

Dado que han pasado los meses y ni Carole ni Michael Middleton les han pagado la deuda, quedándose con el dinero de la venta, han tomado esta medida difamatoria contra ambos, que fundaron Party Pieces en 1987. La pandemia por el coronavirus, eso sí, les afectó enormemente y no pudieron remontar.

Según el informe de los administradores que ellos mismospresentaron a los acreedores de la empresa se ha podido saber que el matrimonio, durante la crisis por el Covid-19, pidió un préstamo de 200.000 euros a un banco. Igualmente deben más de medio millón de euros a otros acreedores y casi millón y medio (1,4 millones) en otros préstamos.

En el informe, sin embargo, se hace constar que es muy poco probable que haya fondos para pagar a todos los proveedores, lo cual ha cabreado a quienes residen en el pueblo, dado que los Middleton consiguieron ganar muchísimo dinero con la empresa, hasta el punto de pertenecer a la clase alta, con sus hijos asistiendo a un colegio privado para las élites que superaba los 48.000 euros al año, así como tienen en propiedad una vivienda que rebasa los 5 millones de euros.