La profunda reflexión de Cristina Pedroche sobre su posparto en una carta a su hija: "Sigo pasando ese duelo"

Hace tres meses, la pequeña Laia llegó al mundo y a la vida de Cristina Pedroche y su pareja, el chef David Muñoz. Desde entonces, la televisiva no deja pasar ocasión para agradecerle a la vida lo feliz que es.

La última tuvo ocasión este sábado, coincidiendo con el tercer mes de vida de la bebé. "Hoy hace tres meses del mejor día de mi vida. Acompañaba a mi hija a nacer de la mejor manera posible. Pensé que nunca había sido tan feliz, que nunca me había sentido tan empoderada, tan mamífera y tan mujer", escribe la colaboradora en su perfil de Instagram.

"De verdad, que pensaba que no podía ser más feliz. Y cada mañana cuando me despierto, o más bien me despierta mi hija, me doy cuenta de que el amor y la felicidad siempre van a más", se sincera la vallecana.

No obstante, también reconoce todo lo que está viviendo en el posparto. "Y sí, hay ratos malos, que lloro sin explicación, que me da mucha pena muchas cosas y que no entiendo ni yo. Pero eso es el postparto, abandonar la mujer que era para dar la bienvenida a la nueva mujer que soy. Sigo pasando ese duelo. Así que no, hoy no hace tres meses del día más feliz de mi vida, hoy es el día más feliz de mi vida y mañana más".