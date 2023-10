Natalia Fadeev, la modelo de OnlyFans que se ha unido al Ejército israelí: "Las cosas de las que he sido testigo no me dejan dormir"

El Ejército israelí informó este jueves a la ONU que toda la población que está en la zona norte de la Franja de Gaza debe evacuar el lugar en las próximas 24 horas. El conflicto entre Israel y Hamás continúa con el aumento de las cifras de muertos israelíes y palestinos, que se cuentan por miles, por lo que hay distintas personas que se están uniendo a las filas militares durante este conflicto.

Está siendo una "guerra larga y difícil" que va a continuar "sin tregua hasta alcanzar los objetivos", tal y como declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Ante esta guerra, múltiples reservistas voluntarios se han unido a las defensas de Israel para luchar o ayudar de cualquier modo, como más de 250 jóvenes, que volvieron desde Latinoamérica, donde estaban de viaje celebrando el final de su servicio militar obligatorio, para unirse al Ejército.

Y otro sonado caso es el de Natalia Fadeev, una modelo e influencer que es reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel. La joven de 24 años es conocida por sus cosplays, como los que publicó en su Instagram vestida de Ahsoka Tano o Samus Aran. Sin embargo, también es famosa por su perfil en OnlyFans, plataforma en la que principalmente se comparte contenido exclusivo para adultos al que se accede por suscripción.

Pero ahora, la modelo israelí ha dejado su trabajo en internet para unirse a las filas del ejército. "No estaré muy activa en las redes sociales. Me uní a mi unidad para el servicio de reserva, no sé por cuánto tiempo. Recen por nosotros", contó a sus seguidores.

Sin embargo, desde que sucedió el ataque de Hamás, sus cuentas se han llenado de información sobre el conflicto y, recientemente, de fotos de ella vestida con uniforme militar. "Esto no es una guerra, ¡es un crimen contra la humanidad! Las cosas de las que he sido testigo no me dejan dormir por la noche", escribió en Instagram sobre el enfrentamiento, el cual comparó con el Holocausto judío de los nazis. "Tenemos que borrarlos, destruirlos".

"¡Este grupo no tiene nada que aportar a la humanidad!", añadió. "Ellos pueden ser la causa del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. No quiero imaginar a donde más nos puede llevar".

"Lloraré por ello más tarde, ¡ahora tenemos que luchar!", comentó en otra imagen en la que aparece armada. "¡Asegurándome de que pagan por cada alma!", declaró en un story.

'Stories' de Natalia Fadeev. INSTAGRAM

"No perdonaré a mis amigos no judíos por no decir nada", lamentó recientemente en un tuit.