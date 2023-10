Esperansa Grasia habla de su experiencia en los Premios Ídolo: "Yo notaba cómo me miraban mal"

Esperansa Grasia ha acudido al pódcast de Xuso Jones y Ana Brito, Poco se habla, y no se ha cortado ni un pelo a la hora de contar sus experiencias en el mundo de los influencers, en el que acaba de aterrizar.

Tras triunfar en TikTok durante la pandemia, ganó un Premio Ídolo por su imparable éxito. Hablando de los galardones organizados por Dulceida, ha aplaudido su trabajo, pero ha reconocido sentirse incómoda en el evento.

Especialmente, en la segunda edición, cuando ya no estaba nominada y todo fue más "frío". "Estaba más desorientada", ha recordado, pensando que "como no estaba nominada", hubo gente que "no le apetecía" saludarla.

Además, ha contado una sorprendente historia. "Ha habido gente que me ha escrito por Instagram invitándome a su fiesta de cumpleaños y yo pienso: 'Qué guay, le gustará mi contenido', y luego me la cruzo en los Ídolo y no me mira ni a la puta cara".

Aunque no ha querido dar más detalles, solo ha revelado que se trata de una influencer cuyo nombre empezaba por 'R' y que no llegó a acudir a la fiesta. "Menos mal que no podía y que no me acerqué a darle dos besos después", ha comentado.

Esta misteriosa creadora no es la única, según Esperansa Grasia. Ha comentado que otros no llegan a "quitarle la cara", pero después de comentar "en muchos de sus vídeos", la ven en persona y no se interesan en saludarla.

"Esta gente seguramente no son malas personas, quizás están acostumbrados a eso", ha añadido también: "Pero parece que les molestaba. Yo notaba como me miraban mal"

"A mí me hace ilusión saludar a la gente y yo sentí que me miraban por encima del hombro", ha recordado, preguntándose: "¿Esto es siempre así? ¿Soy yo que soy gilipollas?".