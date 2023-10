Fran Rivera aviva la tensión con su hermano Cayetano: "Es un torero con hondura, de verdad, pero es muy torpe y le coge el toro"

No hay paz definitiva para los hermanos Rivera, Fran y Cayetano Rivera Ordóñez. A pesar de haber sido uña y carne, especialmente cuando las relaciones con sus otros hermanos Kiko Rivera y Julián Contreras han atravesado momentos muy malos, todo parece separarles en los últimos meses.

Lo más reciente ha sido una charla sobre toreo ofrecida por Fran en el marco de unas jornadas llamadas Los pilares del toreo, que organizó en Sevilla la Fundación Cajasol y Canal Sur en Sevilla. El mayor de los dos hermanos habló de Cayetano, recordando que en agosto tuvo una lesión muy importante tras ser cogido por un toro.

En su ponencia, Fran también describió a su hermano con grandes elogios, pero deslizó un comentario que al aludido no le sentó muy bien. "Es muy bueno y transmite mucho, tiene mucha hondura, mucha verdad, se entrega mucho a los toros, pero es muy torpe, no es broma, y le cogen mucho los toros porque es muy torpe".

La Goyesca está en el origen de los problemas de los hermanos. JOAQUÍN ARJONA - Europa Press - Archivo

Convencido de que sus palabras no caerían bien en Cayetano, Fran matizó su discurso, más falto de cercanía que de ironía. "Nos peleamos y a los dos días... Lo que pasa que lo nuestro como es muy público parece que es mucho peor y lo magnifican. Dice la gente que los hermanos tienen que estar juntos y yo digo: '¿Pero todo el día?'".

Cayetano, como era de esperar, ha respondido a las críticas. Primero elegantemente, y luego desmintiendo a su hermano. "No las he visto, pero habrá que preguntarle también a él que le pasa con sus veinte mil historias...", contestó entre risas.

Y añadió. "Yo creo que todo el mundo sabe que es (Fran) un torero de raza con mucho orgullo y ahí está su trayectoria", ha expresado, para luego matizar: "Y bueno, torpe no. No soy torpe. Lo que pasa es que los toros cogen y cuando cogen hacen daño".

Cayetano Rivera está lesionado por una cogida. RTVE

La Goyesca, la famosa corrida de toros que se desarrolla todos los años en la plaza de Ronda y que es el acontecimiento más importante para los hermanos (heredado de su abuelo Antonio Ordóñez), ha sido el origen de sus disputas. El primer encontronazo tuvo lugar en 2019. Este año, Cayetano acudió con su hijo, llamado igual, con quien se sentó en una grada superior.

No hay imágenes de los dos hermanos hablando o saludándose, aunque no se descarta que lo hicieran. Sí que se vieron el pasado año. Entonces, Fran aludió a la relación con su hermano: "Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos. Y que tampoco es que no nos podamos ni saludar, ¿no?”.

Y pedía discreción para abordar sus asuntos personales en casa. "Siempre he creído, aunque yo soy el primero que no lo ha conseguido, que las cosas se deben hablar en casa... Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo".