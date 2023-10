Concha Mayordomo: "A las mujeres les usurparon la autoría y las borraron de la historia"

No es habitual que alguien, con absoluta entrega y una generosidad que burla cualquier epíteto, haya dedicado tanta atención a las mujeres artistas silenciadas, marginadas o maltratadas por la historia y los manuales. Es el caso de la artista e investigadora Concha Mayordomo. Por ello, su página web aporta una gran información y repara errores y olvidos.

¿Quién es Concha Mayordomo: madrileña, profesora, comisaria, artista, promotora cultural?Pues de todo un poco, si bien es verdad que mi formación oficial es en Bellas Artes, es decir, como artista. A lo largo de los años, he ido ampliando mi interés en diversos campos. Debo confesar que por sus diferentes enfoques, todos me apasionan.

¿Qué le llevó a buscar y redactar vidas de mujeres artistas?Al terminar la carrera fui consciente de las pocas obras de mujeres artistas que había estudiado, apenas conocía las de Maruja Mallo y Ana Mendieta, por lo que me propuse investigar sobre esa situación. Apenas comencé fui de sorpresa en sorpresa.

¿Recuerda cuándo decidió comenzar y con quién?Era una cuestión de justicia. Cuando empecé a dar conferencias sobre este tema, iniciaba la charla con una pregunta al público: «¿Me podrías decir el nombre de cinco artistas españolas?». Normalmente citaban a la mexicana Frida Kahlo, pero cuando incido en que «deben ser españolas», la respuesta se acompañaba de un silencio, aunque en alguna ocasión me citaron a Maruja Mallo y recuerdo otra en la que nombraron a Lola Flores. Mi blog ‘Mujeres en el Arte’ no comenzó con una artista, lo hice con Margarita Nelken, que fue crítica de arte, aunque esa es una faceta poco conocida. La primera artista que incorporé fue Elena Asins.

¿Cómo ha sido su odisea? ¿Ha sido levantar como una piedra y ver una hormiga, y otra y otra y otra? ¿Qué le ha impresionado más: el olvido, la ocultación, la negación, la desconsideración o incluso la suplantación?Justamente es ese símil de la hormiga: una lleva a otra y así siguen dándose la mano en una fila que hoy me parece que no tiene fin. El ninguneo es el tema más recurrente en ellas, se produce incluso cuando ya gozaban de prestigio y reconocimiento, de pronto se borran de la historia. Pero lo que más me ha llamado la atención es la usurpación de la autoría. Hay ejemplos clamorosos pero que siempre cuentan con una férrea oposición para llegar a su esclarecimiento. Sirvan dos ejemplos: la producción de Hilma af Klint se realizó cinco años antes de que aparecieran las obras de Wassily Kandinsky, Piet Mondrian y Kazimir Malevich, que a día de hoy aún son tratados como los precursores del arte abstracto. El otro ejemplo claro de desigualdad es la unánime aclamación de Jackson Pollock como creador del dripping, ignorando que la técnica había sido ya utilizada por Janet Sobel.

No se suele decir, no...Pero hay otros ejemplos que nos tocan más de cerca, como la eterna discusión sobre si ‘La lechera de Burdeos’ es obra de Goya o de Rosario Weis, o la foto más icónica de la Guerra Civil Española ‘Muerte de un miliciano’ la realizó Robert Capa o Gerda Taro, y son muchas más las piezas claves de la historia del arte que a día de hoy siguen estando en tela de juicio.

¿Quiso que fuera un proyecto para la red o barajó en algún momento llevarlo a una publicación, libro o fascículos?Siempre ha tenido formato de blog, en algunas ocasiones se me ha ofrecido hacer de ellas una publicación/enciclopedia, pero nunca se ha consolidado.

¿En qué disciplinas, líneas, estéticas y épocas ha estado trabajando?Prácticamente en todas, la mayor parte de mi proyecto recoge pequeñas biografías de mujeres artistas (escultoras, pintoras, grabadoras, dibujantes, ceramistas, ilustradoras…) pero también, aunque en menor medida, se pueden encontrar comisarias, gestoras, teóricas, galeristas… Me interesan todos los movimientos, todos los estilos, todas las culturas, el catálogo es inagotable, ellas han estado siempre presentes aunque sean tan desconocidas.

¿Qué le pide su trabajo, cómo es su proceso de documentación, de búsqueda? ¿Qué ecos ha tenido su proyecto, ya le manda la gente su obra, la informan, etc.?Mi fuente principal es la red. Me habría resultado imposible leer mil biografías y hacer un resumen de una página por cada una de ellas. Mi aportación biográfica es modesta, solo pretendo despertar interés para que luego cada cual pueda indagar. A raíz de la publicación del blog me han llamado de diferentes instituciones donde doy cursos y conferencias sobre el tema. Respecto a las aportaciones, es verdad que constantemente me escriben personas allegadas a artistas para que las incorpore, seguramente se hace con la mejor intención, pero mi blog está sujeto a unos niveles rígidos de reconocimiento. Quiero decir que no me siento capaz de valorar la calidad de cada una de las obras que digitalmente me remiten, desafortunadamente me tengo que fundamentar en el ‘curriculum’.

¿Cómo no desfallece en el intento? ¿No teme que alguna vez las artistas acaben ahogándole un poco o el proceso es para usted estimulante, necesario y también una aventura de creación?Para nada. Como bien dice, cada vez me entusiasma más, es un pozo inagotable lleno de gratas sorpresas. Pero hay un hecho que quiero destacar, desde hace unos años también me animó a retratarlas. Hasta este momento he realizado más de 500 retratos de las nacidas en España y en los países iberoamericanos, las más perjudicadas en la historia. Son dibujos a lápiz, a modo de boceto rápido, de los que me siento especialmente orgullosa. El proyecto se ha convertido en una propuesta expositiva que ya ha sido vista en Madrid, Ávila, Asturias y Alicante, y dispuesta a itinerar en cuantas salas estén interesadas. El retrato tiene la peculiaridad de incluir un código QR que da acceso a la biografía publicada en el blog Mujeres en el Arte.

¿Díganos cinco o seis autoras que la hayan conmovido por algo: su obra, el olvido, la postergación, el drama de crear y vivir?Es curioso que las pocas autoras de épocas anteriores que han transcendido haya sido porque su vida es novelable debido a la violencia ejercida contra ellas, casi todas por sus parejas, artistas también. En ese sentido es fácil recordar a figuras como Camille Claudel, Artemisia Gentileschi, Dora Maar o Margaret Keane. En el plano nacional quiero recordar a la maravillosa Ángeles Santos, en mi opinión autora de la obra más emblemática del Museo Reina Sofía, me estoy refiriendo a ‘Un mundo’, realizado cuando tan solo contaba dieciocho años.

Concha Mayordomo abrió su página en el año 2008 Heraldo / Enrique Cidoncha

Cuando mira la casuística de postergación, ¿qué le llama la atención? ¿Cuáles serían las causas de este maltrato en el tiempo?Para resumirlo en pocas palabras, diría que es por falta de interés o desprecio y este es un fiel reflejo de la situación de la mujer en casi todos los ámbitos, cabe destacar el de los pocos cualificados, en ese campo las mujeres somos las campeonas de la visualización. La palabra ‘genio’ no tiene acepción en femenino.

¿Qué más diría?Respecto al mundo artístico, aparte de los motivos ideológicos, no hay que descartar los económicos. Pongo un ejemplo claro. La Pollok House en Glasgow tiene en su colección la obra ‘La Dama del Armiño’ atribuida a El Greco, aunque está prácticamente demostrado que su autora fue Sofonisba Anguisola. El museo tiene escaso interés en realizar pruebas que puedan confirmar ese hecho, ambos autores no tienen la misma valoración.

¿Qué autoras españolas la han conmovido especialmente?Soy fan absoluta de Maruja Mallo, pero partiendo de esa premisa hay muchas, muchísimas autoras españolas que a día de hoy están haciendo un trabajo impresionante, creo que tanto en España como en los países latinoamericanos hay un potencial enorme que poco a poco el mundo está descubriendo. Por citar algunas digo Pilar Albarracín, Cristina García Rodero, Isabel Muñoz, Bárbara Allende, Ouka Leele, y me gusta mucho la obra de la artista oscense Mapi Rivera.

¿Qué satisfacciones le está dando este proyecto?La verdad es que estoy muy contenta, como antes decía es un trabajo con el que estoy disfrutando y aprendiendo. Y sí, constantemente me felicitan por ello, desde las docentes a las artistas que me muestran su gratitud.

Lleva casi mil artistas. ¿Hasta dónde quiere llegar?De momento el único límite es la capacidad de mi página web, por este motivo las imágenes tienen que ser necesariamente de baja calidad. Tengo que recordar que Mujeres en el Arte es un proyecto individual que no goza de ayudas ni subvenciones de ningún tipo, en sentido literal lo hago "por amor al arte" y en ello llevo trabajando desde 2008.