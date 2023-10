Javier Moro: "No podía dejar de contar la historia del líder venezolano que desafió al régimen de Nicolás Maduro"

Cuando a Javier Moro se le presentó la posibilidad de hacer algo por Venezuela lo tuvo claro: era el momento. Su relación con el país latinoamericano venía de lejos, de cuando viajaba con su familia por motivos de trabajo de su padre en pleno auge del país, en los años 70. Vio florecer a un país con mucho potencial, en el que abundaba el oro negro (petróleo) que a posteriori sería un arma de doble filo. Un país con un gran futuro al que él le guarda especial cariño y al que personalmente le duele la deriva que ha tomado.

Nos quieren muertos (Espasa) "no es un libro político, aunque sí tenga una base política. "Es la epopeya humana y la historia familiar de Leopoldo López y Lilian Tintori, que se ve abocada a enfrentarse al régimen y es un drama familiar realmente". Moro sabía que este libro levantaría ampollas en todos los sentidos, pero lo cierto es que, "cómo no iba a contar una historia que aún no había sido escrita por nadie sobre el líder venezolano que desafió a Nicolás Maduro", presidente de Venezuela.

El resultado es una novela de no ficción en la que el lector se verá inmerso en una historia real sobre la vida de Leopoldo López y su familia a partir de 2014. Todo comienza en el momento en el que se entrega por voluntad propia a la policía de Caracas después de ser acusado de provocar la muerte de varios venezolanos tras liderar una manifestación contra el régimen de Maduro. Tal y como afirma el propio escritor, ni él mismo podría haberse inventado dicha historia.

Con este nuevo libro, que llega cuando el país tiene unas elecciones primarias a la vuelta de la esquina, el ganador de los premios Planeta y Primavera, también quiere "aportar un granito de arena a la causa que es la libertad. La libertad de los pueblos nos concierne a todos".

¿Cuál es el motivo del título del libro?Es un título que se presta mucho a la historia de ellos. Los querían muertos, pero ya no solo físicamente sino civilmente. Los querían eliminar, querían muerta la libertad, querían muerta la democracia, la libertad de expresión y todos los medios independientes. De hecho, han echado a ocho millones de personas. Pero es que, además, Venezuela es un eslabón de una serie de países que no nos quieren, a los demócratas, nos quieren muertos. El título se refería a ellos y a la resistencia de los mismos. Eso es lo que se puede ver en el libro.

Entonces, ¿Maduro recibía apoyo de otros países que le hacían seguir en el poder?Maduro tenía apoyo material, armamento de Rusia, dinero de China, dinero también de Turquía. El comercio del oro, dinero de Irán. El que estaba aislado era el opositor venezolano y no al revés.

La mujer de Leopoldo, Lilian es una figura muy importante del libro, ¿qué opina de su transformación?Su transformación ha sido prodigiosa. No sabía lo que eran los derechos humanos cuando ocurre todo esto. Ella vivía alejada de todo esto. Se mete de repente, para sacarle de la cárcel y por amor a su marido. Se da cuenta que tiene que cambiar y que tiene que aprender una serie de cosas. Tiene que aprender el código civil, a hablar con un abogado, un mínimo de cultura general, cómo funciona la ONU… En el proceso cambia, se convierte en un auténtico líder que finalmente se convierte en la imagen de la oposición de Venezuela en el mundo. Ella llevaba la voz cantante. El régimen incluso tenía un poco de miedo a Lilian por la repercusión internacional que estaba consiguiendo. Pero ese pulso también hacía que ella tuviera miedo a que no la dejasen volver, a que les hicieran algo a los niños. También consigue reunirse con Biden, entre otros, cuando era vicepresidente. Y en esa visita Biden incluso se emociona. Ese encuentro lo organizó todo Lilian. Lilian consigue dar un discurso en el The National Press Club de Washington cuando aprende un mínimo de inglés. Ese discurso dejó a la gente con el corazón sobrecogido.

Moro con su nueva novela, de Espasa. JORGE PARÍS

¿La unión familiar fue imprescindible para que Leopoldo saliera de la cárcel?

Sí, esa es la gran diferencia con otros presos. El preso que sobrevive es el que tiene familia, el que tiene apoyo. Y como dice el abogado Gareth Jensen, al que he entrevistado para este libro: "Sin Lilian, Leopoldo probablemente estaría todavía en la cárcel". Es esencial el esfuerzo y el despliegue que ella hace de medios.

Rajoy fue el primer presidente en recibirla, a pesar de la negativa de sus consejeros, ¿fue determinante este encuentro?El Gobierno español no quería porque hay muchos intereses en Venezuela, porque hay grandes compañías y todos le decían que no la recibiese. Y el presidente Rajoy (cuento la escena en el libro) dijo que qué menos que recibirla. Este decía: "Yo qué tengo que ver con Nicolás Maduro que me ha insultado, ni siquiera le conozco y no hace más que insultarme" y la recibió. Hubo tanta presión que, en lugar de recibirla la primera vez en el Palacio de la Moncloa, la recibió en la sede de Génova. Y eso fue fundamental para empezar a sacar a Leopoldo de la cárcel y empezar a dar visibilidad a lo que realmente ocurría en Venezuela porque la gente aún creía que era una democracia. Que había sido una revolución de los pobres y no, no ha sido eso. Ha sido una cacicada como todas las que ha habido en la historia de Venezuela.

Esta es una historia tremenda de resistencia y de lucha, también de amor

El momento en el que se conocen o cómo le pide matrimonio Leopoldo a Lilian, ¿cree que había que contarlo en el libro?Sí, yo creo que había que contarlo porque el libro, aunque es una historia tremenda de resistencia y de lucha, también es una historia de amor. Y para contar esa historia de amor, tienes que contar cómo se conocieron. Cómo era la familia de ella, cómo era ella, cómo era él, qué es lo que le atrajo de ella a él y viceversa. Y, de hecho, lo he contado tal y como fue. Me lo han contado con mucho pudor, pero toda la historia del anillo es como la cuento.

Deciden tener un hijo en la cárcel como símbolo de libertad, ¿qué le parece?Exacto, como acto de rebelión y como afirmación de la vida, él se dijo: A mí, Nicolás Maduro no me va a impedir que tenga familia y que crezca. Cuando lo tuvo en una clínica privada, estaba lleno de militares. No dejó que al bebé se lo llevase ni la enfermera por si lo robaban. Y, de hecho, Maduro se vengó porque no le dieron a la niña el documento de identidad.

¿El juicio de Leopoldo es la confirmación del control absoluto del Gobierno?El juicio está amañado desde el principio. De hecho, el fiscal jefe del juicio, que se llamaba Franklin Nieves, había sido compañero del abogado defensor de Leopoldo. Y este, nada más terminar el juicio, huye del país y se refugia en EEUU. Pide asilo político y se lo dan y hace unas declaraciones donde él dice cómo ha sido el juicio y cuenta la presión a la que le han sometido para condenar a Leopoldo a 14 años de cárcel sin pruebas. Entonces, la cuestión que se plantea es el motivo por el cual jugó ese juego. Durante el juicio fue un inquisidor. El abogado no se lo perdona, Leopoldo y su familia sí. Era otra víctima más del sistema. Ese juicio también reveló el heroísmo de unos testigos y de la perito, que es una chavista arrepentida.

El Papa no les ofreció el apoyo que ellos habrían esperado

Lilian también conoce al Papa Francisco, ¿fue una decepción para ellos?Fue una decepción enorme. El Papa al principio lo veía como una equidistancia. Luego cambió y yo creo que ahora, de alguna manera, se da cuenta de lo que realmente sucede. Pero no ofreció el apoyo que ellos habrían querido en ese momento.

En el libro, la figura del exvicepresidente del España, José Luis Rodríguez Zapatero se cuestiona, ¿cuál es el motivo?Yo he contado la historia y postura de Zapatero tal y como me la han contado ellos. Zapatero medió y ha ayudado a sacar presos políticos, pero según lo que te cuenta Leopoldo, Zapatero no era imparcial. Zapatero estaba del lado de Maduro, Maduro era su amigo. Zapatero también era amigo del Delcy Rodríguez (ministra de Economía) y de la cúpula del régimen. Había una afinidad ideológica que le hacía dudoso como intermediario.

'Nos quieren muertos' es la última novela de Moro. ESPASA

También es importante el apoyo que recibe de otro exvicepresidente del España, Felipe González. ¿Hasta qué punto?No fue tanto la intervención de Zapatero como la de Felipe González. Felipe González les ha apoyado en todo el proceso. A Lilian le daba consejo antes de entrar a una reunión, se preocupaba por la familia, por los niños. El comportamiento de cada uno habla por sí solo.

¿Considera que no es tan importante si eres de izquierdas o de derechas, sino los principios y valores que defiendes?La ideología es un veneno porque tú puedes ser de izquierdas y escandalizarte ante una dictadura de derechas, pero también deberías escandalizarte ante una dictadura de izquierdas. Al final es una dictadura, estamos hablando de la libertad. O se está con la libertad o con la autocracia.

Nadie que está exiliado vive como un rey, porque tú quieres volver a tu país, no estás bien. Decir lo contrario es una manera de mancillar su imagen.

¿Cree que se está blanqueando lo que está sucediendo en Cuba o en otros países como Venezuela?Hay sectores, incluso, aquí mismo en España, partidos de izquierda que siguen blanqueando el régimen cubano y también el régimen venezolano. Es inconcebible. Cómo cambia la política exterior en España con Venezuela a partir del momento en el que hay una coalición de izquierdas en el gobierno español. Cambian al embajador y cambia la política y cambia todo. Porque hay ese blanqueamiento, ellos piensan: es que son de los nuestros, son de izquierdas, por eso hay que protegerlos. Eso es lo que no tiene sentido.

Hay venezolanos que viven aquí en España que aseguran que hay un símil entre lo que sucede en la actualidad en España con lo que sucedió en Venezuela, ¿cree que es así?Bueno, hay mucha diferencia. Además, estamos en la UE, cosa que nos protege. Lo que sí que hay es un intento de erosionar las instituciones para beneficio político propio y eso siempre hay que denunciarlo. Eso sí, esto es una fiesta, la democracia, aquí la gente habla libremente. Eso en una dictadura no existe. Y tenemos que cuidar eso.

¿Qué le parece que critiquen la vida de Leopoldo en Madrid? Siempre le han atacado y a su mamá la han atacado salvajemente. Es blanco de ataque, le tienen miedo porque saben que él no se va a vender, nunca se ha vendido. Ellos lo saben y les fastidia. También es verdad que las expectativas que habían puesto en ellos eran muy altas. Y es verdad que no consiguieron acabar con el Gobierno, aunque estuvieron muy cerca. El intento está contado entero en el libro. Quizás lo consigan porque es cíclico. Al no conseguirlo, se crea esa decepción. No obstante, nadie que está exiliado vive como un rey, porque tú quieres volver a tu país, no estás bien. Pero es una manera de mancillar su imagen.



A un lector le diría que hay pocos héroes en la vida