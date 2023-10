Cristina Pedroche estalla por las críticas por su forma de dar el pecho a su hija: "Es mi cuerpo"

Cristina Pedroche ha dicho basta. Cansada de recibir continuamente mensajes hirientes, los últimos sobre la decisión que ha tomado con respecto a la lactancia de su hija, la presentadora ha salido al paso de estos comentarios, tal y como ha dejado ver en sus stories de Instagram.

Todo empezó cuando la colaboradora de Zapeando compartía hace unas horas una imagen en la que mostraba cómo le daba de comer a su hija. Algunos usuarios no entendían, y empezaron a criticarla por ella, que apareciera muy tapada en el momento de la lactancia.

Así, la madrileña ha respondido a todos aquellos que le preguntan por qué se tapaba tanto. "Si no tuviera 100 ojos mirándome y móviles con cámara para sacarme la foto de la teta y la niña, claro que no me taparía", ha dicho tajante.

"Creo que es bastante obvio. Como también puedo decidir un día ponerme un vestido transparente y otro día uno de cuello alto. Porque es mi cuerpo y solo yo decido. De verdad, dejemos de juzgar", expresaba, más tajante aún.

"Y digo que claro que no me taparía porque a mí me gustaría no tener que hacerlo. Pero hay muchas mujeres a las que les gusta taparse y también está bien. Porque cada mujer es libre de decidir lo que quiera hacer con su cuerpo", sentenciaba.