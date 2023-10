Habla una superviviente del festival israelí atacado por Hamás: "Vi gente muriendo por todos lados"

Uno de los puntos más dramáticos del ataque coordinado de los terroristas de Hamás este sábado en Israel fue un festival de música que se celebraba en el sur del país, y donde se produjeron cientos de víctimas.

Una de las supervivientes es una joven llamada Gili Yoskovic, que ha sido entrevistada por la BBC y ha relatado su testimonio de lo que ocurrió.

"Estaban... por todos lados con armas automáticas", dice la joven. "Estaban de pie al lado de los coches y comenzaban a disparar, pero me di cuenta de que era muy fácil que nos mataran... porque todos iban a todas partes", dijo.

"Los terroristas venían de cuatro o cinco lugares... así que no sabíamos adonde ir, así que me subí a mi coche otra vez y conduje un poco más. Algunas personas me estaban disparando. Dejé el coche y comencé a correr, vi un lugar con muchos pomeleros y me dirigí hacia allí", prosigue.

"Así que estaba en el medio (de ese campo) y estaba tirada en el suelo. Fue el segundo escondite que encontré y estaban a mi alrededor", dijo Yoskovich. "Iban árbol por árbol y disparaban. En todas partes. Desde ambos lados. Vi gente muriendo por todos lados. Yo estaba muy callada. No lloré, no hice nada", confiesa.

"Pero por un lado estaba respirando y diciendo: 'Está bien, voy a morir. Está bien, solo respira, solo cierra los ojos', porque disparaba por todas partes, estaban muy, muy cerca de mí", relata.

"Entonces escuché a los terroristas abrir una camioneta grande... y sacar más armas de este vehículo. Estuvieron en el área durante tres horas. No había nadie allí, nadie", dice.

"Estaba segura de que vendría el ejército, escuché algunos helicópteros, estaba segura de que el ejército bajaría con helicópteros y cuerdas y bajaría a este campo y nos salvaría. Pero no había nadie allí. Sólo todos estos terroristas", explica la joven.

"Estaban muy cerca de mí y me temblaba la pierna. Lo intenté e hice lo mejor que pude, me moví un poco y cuando estaban de este lado los oí hablar en árabe", prosigue. "Traté de estar más debajo del árbol para que tal vez cuando llegara el tiroteo, no me tocaran la cara", añade. "Estuve allí tirada durante tres horas", dice.

"Estaba pensando en mis hijos, mi amigo, en todo y decía que no es el momento de morir, todavía no. Entonces comencé a escuchar algo de hebreo por un lado, pero árabe por tres lados. Me di cuenta de que había algunos soldados, tal vez cinco o seis", añade.

"Decidí ir con estos soldados. Mientras tanto todavía había terroristas alrededor, así que iba con las manos en alto para que supieran que no era una terrorista. Entonces alguien me metió en un coche", explica.

"Yo fui la primera en salir del campo. A otros les tomó dos o tres horas más salir y durante todo el camino la gente iba muriendo, durante todo el camino, jóvenes, ya que era un festival para gente joven", señala.

"A quienes intentaron huir les dispararon por ambos lados. Así que lo mejor era esconderse. Lo más loco es cómo es posible que estuviéramos allí durante tanto tiempo y no hubiera nadie. Ni el ejército, ni la policía. Nada", concluye Gili Yoskovich.