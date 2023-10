Trias asegura que no apoyará los presupuestos municipales si Collboni no gobierna con él

Trias per Barcelona no apoyará los presupuestos municipales de Jaume Collboni si el socialista decide no gobernar con él. El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, lo ha confirmado en una entrevista en Radio Estel en la que también ha asegurado que le ha trasladado esta decisión al alcalde tras conocer que el PSC quiere formar gobierno con Barcelona en Comú y ERC.

“Tú me explicas qué presupuestos harás y yo te diré que cosas corregiría, pero que sepas que yo haré de oposición y estaré en contra de tus presupuestos”, ha dicho este viernes. Preguntado por cómo valora los meses de Collboni al frente del consistorio, Trias ha lamentado que la situación siga igual. “Continúa la inseguridad, la basura, se nos caen árboles porque no riegan...”.

Además, ha criticado el rumbo que ha tomado el actual alcalde: “su obsesión es ver como hacer un gobierno con la señora Colau y los señores de Esquerra Republicana y todo esto acabará en una situación que yo creo que para Barcelona no es buena”.

Su marcha del Ayuntamiento de Barcelona

Sobre su retirada del consistorio catalán, Trias ha reconocido que había fijado el próximo lunes como fecha para dejar el Ayuntamiento, pero finalmente no lo hará. Simplemente se irá unos días de vacaciones y luego se quedará un par de meses hasta que vea que la situación política es estable en Barcelona.

Tras su marcha, el grupo municipal cambiará de nombre, ya que desde la campaña electoral del 28M se llama TriasxBarcelona. "No se puede seguir llamando así, entre otras cosas, porque yo las próximas (elecciones) no me presentaré. Sería una manera un poco rara de funcionar", ha explicado.

Votar 'sí' a la investidura

En cuanto a las negociaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el exalcalde ha dicho que le gustaría “poder votar ‘sí’ pero que dependerá de la posición que tomen los socialistas.

No obstante, ha remarcado que no es suficiente una ley de amnistía, sino que también es necesario “el reconocimiento de lo que es Cataluña”.