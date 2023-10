Jacobo Bergareche: "No hay que confundir la alegría con la felicidad"

Los versos de Romance del prisionero no solo abren la nueva novela de Jacobo Bergareche (Londres, 1976), sino que avanzan al lector lo que se va a encontrar: la historia de un hombre que, con el paso de los años, y casi sin darse cuenta, construye una vida de la que ya no quiere ser el protagonista. Sin embargo, un reencuentro inesperado con alguien del pasado le hará reconectar con experiencias inolvidables y sensaciones que creía muertas.

Las despedidas (Asteroide) es la nueva novela del escritor, productor y guionista vasco. Tras el éxito de Los días perfectos, Bergareche reflexiona sobre las consecuencias de nuestras propias decisiones, y lo hace profundizando en temas universales, como son la complejidad de las relaciones personales, el peso de la muerte y la imposibilidad de mirar a otro lado. Porque de repente un día eres adulto, te equivocas y ya no puedes eludir responsabilidades. Y mucho menos huir hacia otra vida, una más fácil, una mejor -eso se reserva para las páginas de los libros-.

¿Qué le llevó a escribir Las despedidas?Me apetecía hablar de temas como la paternidad y el estatus. Diego, el protagonista, es un tipo que se ha hecho rico y no le encuentra sentido a la vida. Me apetecía ponerle en una situación complicada, ante algo que no puede comprar. A partir de ahí empiezan a surgir otros temas, como el suicidio, la aceptación del duelo… Pensé también en un amigo mío al que le pasó una cosa muy desgraciada, bastante parecida a que vive Diego en la novela.



Es decir, que no todo es ficción... Hay partes que son muy de verdad. El hermano de mi amigo se suicidó días antes del nacimiento de su hija, que es lo mismo que le ocurre al primo de Diego en la novela. Él también conoció a gente en el Burning man que le hizo ver las cosas de otra forma. A veces es muy importante que alguien te ayude a ver las cosas desde un lugar donde dejen de doler. O, por lo menos, que te alivie. Eso te puede suceder viajando, hablando con desconocidos… Su historia me pareció muy interesante.

¿Le habló a su amigo de esta novela?

Sí, hablé muchísimo con él. De hecho, dos años después de que su hermano muriera, al mío lo asesinaron. Pasé por un momento de zozobra, porque no sabía cómo recolocar el dolor para poder seguir adelante, pero como mi amigo ya había hecho ese duelo, sus reflexiones me ayudaron. Es importante que te expliquen cosas que no conoces, porque la única manera de ayudar a alguien es diciéndole algo que no sepa.



Y más cuando se trata de un tema tan incómodo. Hablamos de la muerte, pero a la hora de la verdad cuesta aceptarla. E incluso entenderla, ¿no?

Para empezar, la muerte es inaceptable. Y aparte es incomprensible. Lo que podemos hacer es aprender a viajar con ella a cuestas. Pero es cierto que le dedicamos poco tiempo. Las historias que tenemos para aceptar la muerte se quedan un poco viejunas. Está la Biblia, por ejemplo, pero no sé hasta qué punto las religiones nos dan respuestas. Quizá aporta más la filosofía. El duelo es una larga despedida, conlleva un fuerte trabajo emocional.



Tan larga que a veces parece que no acaba, ¿no cree?Es complicado, pero hay gente que construye su vida en el duelo. Incluso a veces te da un poquito de superioridad moral: te permite justificarte sobre cualquier cosa, tomarte muchas licencias. Pero también hay gente que, por otro lado, logra desprenderse de él y se siente culpable por ello. Pero los muertos, si los dejas ir, siempre vuelven: cuando escuchas una canción, cuando miras un paisaje, cuando ves a alguien que te recuerda a esa persona... Nunca se van, pero otra cosa es vivir agarrados a ellos en un duelo cronificado.