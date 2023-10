Grimes demanda a Elon Musk por no dejarle ver a sus hijos

Primero fue a modo de súplica, a través de un tuit, pidiéndole que atendiese su petición porque ella quería ver a sus hijos. Poco después se supo que habían tenido un tercero que habían mantenido en secreto. Y por último Grimes no ha dudado en interponer una demanda contra Elon Musk por no dejarle ver a los pequeños.

Según los registros judiciales a los que ha tenido acceso el portal de noticias Page Six, la cantante de 35 años aparece con su verdadero nombre, Claire Elise Boucher, en un documento presentado el pasado 29 de septiembre en un tribunal de California y que se trata de una "petición para establecer una relación parental".

Curiosamente, la solicitud solo tiene un objetivo concreto, y este es que el susodicho tribunal identifique a los padres legales de un niño cuando no están casados, por lo que no está pidiciendo ningún derecho de custodia ni manutención por los mismos, si bien establecer quiénes son sus padres legales es un paso clave que con toda probabilidad le dará derechso de custodia.

Aunque el caso es bien conocido por el público, los expedientes aún permanecen sellados, por lo que se desconocen multitud de detalles. Sin embargo, desde el citado medio, afirman que no da la sensación de que el cofundador de Tesla y SpaceX haya respondido por ahora a la petición de Grimes.

No hay que olvidar que, aunque su relación tuvo lugar entre 2018 y 2021, el magnate y la artista nunca estuvieron casados. En ese tiempo tuvieron a su primer hijo, al que se le conoce sencillamente por la letra X. Ya una vez separados, en diciembre de 2021, venía al mundo Exa Dark Sideræl mediante un vientre de alquiler.

Y lo más curioso ha sido la reciente noticia, debido a la biografía que ha escrito el periodista Walter Isaacson sobre el multimillonario y para la que ha estado con él durante los últimos tres años, de que hay un tercer hijo que han mantenido en secreto. Su nombre es Techno Mechanicus, aunque le llaman cariñosamente Tau, y nació en junio de 2022.

Según el portal TMZ, Grimes está claramente buscando que sea la justicia, ante la ausencia de respuesta de Musk, quien establezca los derechos de custodia y la manutención de los hijos, dado que, a menos que una vez el tribunal confirme que ella es la madre legal, es casi seguro que tendrá derechos de custodia, aunque esta no tiene por qué ser del 50/50, ya que existen diferentes fórmulas.

La única razón para no permitirle ver a sus hijos sería que la justicia determinase que la cantante no es una madre apta, algo que es bastante imrpobable que suceda puesto que no hay ninguna prueba para ello.