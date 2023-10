Álvaro de Luna: "Querer también es dejar ir"

En una fotografía desenfocada hay un niño que se ríe. Inocente, sostiene con su mano izquierda un radiocasete rojo. Es la imagen del futuro: de mayor iba a ser cantante.

Lo que antes era una instantánea familiar ahora es también la portada de Uno (Warner), el nuevo disco de Álvaro de Luna. No es su primer álbum, pero sí el más sincero. Todo sea por ser fiel a ese niño que, aunque de otra forma, sigue tocando sus sueños. El disco sale un día después de que el músico sevillano cumpla años. "¿Un deseo para esos 29?", preguntamos. "Que podamos tocar en el Wizink... ojalá", responde mientras toquetea un vinilo al otro lado de la mesa. La promo es intensa, pero no parece cansado. Suena agradecido. La sonrisa la mantiene.

Si este es su segundo disco, ¿por qué lo define como "el principio de todo"?Porque me gustaría que este hubiera sido mi primer disco. Hemos invertido mucho tiempo en cuidar todos los detalles, la estética, las letras, la producción… Todo se ha generado de una manera muy orgánica, y eso es bonito. Es un disco que revela mucho sobre mí, porque las letras son muy directas. No es como lo que había hecho hasta ahora. En Uno hay temas en los que me doy mucha cera a mí mismo. Hablo de la ansiedad, de no ser la mejor versión de mí mismo y de otros temas que hay que naturalizar, porque hay mucha gente que me sigue y pasa por lo mismo. Que la persona a la que admiras muestre sus vulnerabilidades puede ayudarte a lidiar con las tuyas.

Antes de Uno dejó un disco a medio hacer. ¿Cuándo supo que debía cambiar de rumbo?

Hubo varios puntos de inflexión. Un día del año pasado, por estas fechas, me cabreé porque no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Sonaba a una especie de continuación del anterior disco. Y no es que reniegue de eso, pero quería hacer cosas que me representaran a nivel personal. Así que ese día me puse a tocar la guitarra y sonó el riff de Portarse mal. Salió el estribillo y me sentí mejor, diferente. Sabía que eso era de verdad lo que quería hacer. Y el otro momento clave fue cuando mi madre me pasó un álbum con fotos mías de pequeño. Cuando vi la que ahora es la portada del disco sentí un flechazo. En ese tiempo no me reconocía a mí mismo, constantemente me preguntaba '¿qué hago aquí?'. No encontraba del todo el sentido de hacer canciones, pero al ver la foto reconecté con mi yo interior, ese niño que siempre había soñado con hacer música. Y a partir de ahí quise rehacerlo todo.



¿Fue una decisión fácil? Teniendo en cuenta la urgencia actual de publicar música todo el tiempo...Intenté no darle mucha importancia. De hecho, fue más duro dejar Sinsinati que aparcar canciones, porque las puedo retomar en algún momento. Es cierto que ahora la gente escucha una canción y espera que al mes siguiente el artista saque otra. Y si no sacas adelantos del álbum, las canciones que querías que tuvieran protagonismo lo pierden. Se consume todo muy rápido. He ido sacando adelantos y priorizando mi ritmo. He ido pensando en cómo quería hacer las cosas y no en cómo se esperaba que salieran. Me he dado importancia a mí mismo, sin pensar en el resto del mundo.



¿No ha sentido ningún tipo de inseguridad?

La he tenido hasta este álbum. La gente lo que quiere es escuchar tus miserias, porque te humanizan, te hacen persona. Lo comprobé con la buena acogida que tuvo Portarse mal. Las canciones del disco son ramitas que forman parte de mi persona.



Hace poco sacó Aitana su nuevo disco y volvió a surgir el debate sobre la credibilidad de su música. ¿Cree que a los artistas se les exige tener una identidad superdefinida?

Es que no siempre tienes por qué tener las cosas claras. O sea, somos personas, evolucionamos de manera constante y a veces inconsciente. Y menos mal. Nos pasan cosas en la vida que nos condicionan, así que no se puede exigir tanto a nadie. Somos humanos y tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana mientras no hagamos daño a los demás. Y mostrar las diferentes personalidades que tienes en función del momento en el que te encuentras hace que todo sea mucho más divertido. Hacer toda la vida lo mismo es aburrido y no tiene sentido, así que criticar este tipo de cosas me parece un movimiento torpe.