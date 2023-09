Xavibo: "Mi música es folk del futuro"

Ha dejado de hacer (solo) rap para cantar. Pero para cantar en fino, mezclando estilos, mejorando sus letras y sacando un álbum tan mestizo que ni él mismo, cuando se le pregunta, es capaz de definir por completo (algo que considera bueno).

Xavibo (Palma de Mallorca, 1996), es un reconocido artista y compositor del panorama musical que, en los últimos años, ha ido haciendo una transición desde los sonidos más puretas del hip-hop hasta una música mucho más hilada, con reminiscencias acústicas y sonidos de guitarra que sirven de acompañamiento para sus destacadas letras.

Autor de Tiroteo Remix, canción en la que Rauw Alejandro acompaña a Marc Seguí y Pol Granch y acumula más de 500 millones de reproducciones solo en Spotify, Xavi es un tipo joven, listo y especializado en jugar con la nostalgia en sus canciones para crear potentes imágenes que impacten en los oídos de sus oyentes.

Este mes de septiembre se encuentra promocionando Papel de Burbujas, su tercer álbum de estudio; un disco ambicioso, que lleva dos años cociéndose a fuego lento y en el que Xavi quiere mostrar cómo los cristales del artista se rompen.

Antes de empezar la gira del disco, que le llevará por toda España y parte de México, atiende a 20minutos para contarnos exactamente qué hay dentro de ese papel de burbujas que lo envuelve:

Cuando se le pregunta a un artista por su nuevo álbum, lo primero que suele responder es que es su trabajo más personal. Sin responder esto último, ¿qué tal su nuevo álbum?Pues la verdad es que no es mi trabajo más personal (risas). Creo que el anterior (El Viaje de Trece) era más personal que este. Este nuevo creo que está superbién. Antes de sacarlo, estaba superrayado porque llevaba mucho tiempo escuchándolo, para mí no es ninguna novedad, y a veces se me olvida que la gente es la primera vez que lo escucha. A veces tiendo a pensar que son como yo, que llevo tanto tiempo oyéndolo que lo tengo ya como quien se pone una canción de alarma, pero ellos lo han acogido bien, como novedad, y han conseguido que a mí me vuelva a gustar. El disco tiene muchos reflejos y regustos de guitarras eléctricas y sonidos folk, a veces incluso indies, siendo usted un artista que viene de la música urbana. ¿Cómo categorizaría su sonido?Para mí, definir este disco es complicadísimo. Con él, quería empezar desde un punto acústico y frágil para acabar con algo mucho más roto y distorsionado que diera la sensación de que el papel de burbujas se ha roto y quedan los cristales por el suelo. No lo podría definir con un género, pues no es un álbum de pop o rock al uso. Yo me he inventado una cosa, que a lo mejor nada tiene que ver, que me gusta llamar folk del futuro (risas). La sensación que da el título del disco, Papel de Burbuja, es que envuelve algo frágil. Como artista y persona, ¿le provoca inseguridad enseñar toda esa fragilidad?No, no es algo ni en lo que piense. Cuando estoy escribiendo, ni siquiera pienso que es algo que luego tenga que grabar o mostrar a la gente; cuando estoy escribiendo, simplemente lo hago sin pensar en nada más. Sí que es cierto que luego, grabando, he escuchado algún verso que he dicho, ostras, esto hay que cambiarlo. Pero no, escribiendo nunca lo pienso porque creo que sería autocensurarme, y para mí eso es lo peor.

Xavibo. CEDIDA

Por ejemplo, tiene una frase en la que dice "no quiero responderle el FaceTime a mi madre porque se va a preocupar". Todos estos versos sobre excesos, ¿son reales o es pura ficción?Vaya preguntita… (risas). Al final, en la vida del artista entran las giras, que están muy relacionadas con la fiesta, y la fiesta está muy relacionada con las sustancias. Sí que es verdad que a veces hay algún exceso que otro, pero uno nunca que quiere que se preocupen sus padres, aunque con esta pregunta estamos haciendo que se preocupen mis padres (risas). ¿Le enseñará entonces esta entrevista a sus padres?Ya veremos (risas). Ahora en serio, escribiendo no soy una persona que tire mucho de ficción para escribir sus cosas. Por ejemplo, no soy de los que dice "buah, voy a ponerme a pensar en mi ex para así escribir una canción triste". Siempre me gusta escribir más sobre el día a día y lo que me pasa, así que todo lo que cuento es real. Aun así, acabo de recordar que justo el verso del que hablamos es de otro artista llamado Walls: hazle la pregunta a él (risas). Sus letras son de referencia para la industria musical. Por ejemplo, ha ganado el Premio MIN a Mejor Letra Original por su canción Llorar al revés. ¿Se siente presión por intentar mantener siempre el máximo nivel en lo que escribe?Creo que se genera una expectativa que crea siempre una presión. Por ejemplo, creo que las letras del álbum anterior son mejores, pero que a nivel musical, este lo supera. Aunque no se puede tener todo, creo que sí, que las letras es lo que mayor reto me plantean. Aun así, desde mi más humilde opinión y quizá sin ser humilde del todo (risas), creo que la letra es lo que mejor se me da, así que creo que casi siempre puedo estar con ellas a la altura de lo que la gente espera de mí. ¿Qué es entonces una buena letra?Buah, depende. Creo que es algo que te despierte cosas, que te provoque un surgir de sentimientos al escuchar la canción. A mí, en concreto, me gusta mucho escribir con imágenes que la gente pueda visualizar en su cabeza. También es muy importante que la gente te entienda, porque si escribes muy bien, pero solo te comprendes tú, nadie va a decirte en verdad que escribes bien. Es el compositor de Tiroteo Remix, canción con Marc Seguí, Pol Granch y Rauw Alejandro que fue un pelotazo en su momento. Como autor, ¿siente presión por sacar siempre un tema que lo pete más, comercialmente hablando, que los anteriores?Pues ese tema en concreto surgió en un punto de cero presión, por eso precisamente creo que funcionó tan bien. Hoy en día, con todo a lo que estamos sometidos, creo que Tiroteo Remix no saldría de la misma manera. Son las discográficas quienes sienten mucha más presión que nosotros. Alguna vez me ha pasado de estar componiendo en una sesión de estudio para otro artista, que llegue el A&R y me diga 'oye, Xavi, queremos algo como Tiroteo', y yo pensar… a ver, si yo supiese hacer siete tiroteos, ¿no crees que los habría hecho ya? (risas). Esa canción surgió en un momento muy concreto, la hicimos Marc (Seguí) y yo durante la pandemia, jugando a la Play, y no creo que se repita. Si en algún momento de nuestra vida vuelve a salir un hit así, pues bienvenido sea. Pero no, no estoy obsesionado ni tengo presión por los pelotazos. De acuerdo, no se puede sacar la fórmula para hacer un hit, pero una vez hecha la canción y antes de publicarla, ¿puede predecir si se va a pegar?Cuando vas avanzando en tu carrera musical, empiezas a conocer a tu público y al público en general, por lo que sí puedes saber más o menos que va a funcionar. Por ejemplo, si hago una canción nueva que se parece a una antigua que ha funcionado bien, sé que va a funcionar gracias a que recuerda a la vieja, pues la nostalgia es un sentimiento muy poderoso.

Xavibo. CEDIDA

