La copaternidad, una nueva forma de criar hijos: "Me planteé la idea de ser madre soltera pero me sentía sola ante el peligro"

La copaternidad se ha profesionalizado por primera vez en España y este mes de octubre nacerá la primera niña en Barcelona gracias a este método desarrollado por una agencia que permite a dos personas tener un hijo sin necesidad de existir ningún vínculo sentimental entre ambos. La antropóloga Carmen Balaguer decidió emprender este proyecto a principios del año 2021 y ya ha conseguido ayudar a más de 200 personas en toda España.

Durante mucho tiempo ha existido la copaternidad, lo que nunca antes había tenido un nombre como tal, ha explicado Carmen Balaguer a 20minutos. Así pues, "en octubre dará a luz la primera mujer en España que ha participado en nuestra agencia; la mujer dará a luz a una niña". Actualmente, ya hay cuatro embarazos en camino; el segundo se dará en febrero.

"La copaternidad engloba a personas que quieren ser papás y mamás y por diferentes circunstancias no están dentro del modelo tradicional", explica Carmen Balaguer, quien considera que aún queda mucho camino por recorrer para salir de este condicionamiento inculcado en la sociedad.

"Puede ser mejor idea que otras"

Ana, partícipe en la iniciativa, confiesa que pese a que al principio "es verdad que llama un poco la atención", si te paras a pensarlo, "puede ser mejor idea que muchas otras". La copaternidad es una opción que ofrece muchas oportunidades positivas, expresa.

"Me planteé la idea de ser madre soltera, pero me sentía sola ante el peligro. La opción de la copaternidad me parecía la mejor solución para suplir todas las carencias que podría tener siendo madre soltera, en mi caso", explica Ana, quien confiesa que ya lleva cuatro meses conociendo a un chico con el que comparte unos ideales muy parecidos, y con el que parece que todo va hacia adelante.

"Unimos, acompañamos y creamos comunidad"

En la agencia, "unimos, acompañamos y creamos comunidad", manifiesta Carmen Balaguer. Desde Copaternidad se acompaña tanto a parejas de amigos, que juntos, han decidido ser papás, o lo más demandado, personas que deciden pasar por un proceso de selección que les ayude a encontrar a su acompañante de paternidad o maternidad.

La mayoría de personas que vienen a la agencia con alguien, esperan encontrar ayuda legal y de logística: buscan saber cómo gestionar el tema. Es muy importante contar con profesionales que les ayuden en todo el proceso, así como asesores de crianza, psicólogos o abogados. Aunque, a priori, venir con un amigo o amiga parezca lo mejor, no siempre resulta lo más idóneo si no se gestiona adecuadamente.

"Mucha gente cree que al tratarse de dos amigos, ya tienen un vínculo creado y que no hace falta asesoramiento; pero no es así", explica Balaguer, quien recalca que pese a conocerse como amigos, quizás no saben la interpretación de paternidad o maternidad que tiene cada uno, ni la educación que quieren dar a su hijo. Es importante "comunicarse y tener unos ideales pactados", añade.

Carmen Balaguer en la oficina de Copaternidad. Ainhoa Tomás

Orientación y asesoramiento

Por otro lado, Copaternidad no solo aconseja en cuestiones legales, si no que también acompaña en ese proceso de búsqueda y orientación. "Cuando vienen en búsqueda de un vínculo, primero de todo comprobamos que se tratan de personas aptas y cualificadas para la crianza de un hijo, y posteriormente, si todo ha ido en orden, les creamos un perfil".

"Después de varios encuentros, hacemos un filtro para encontrar a su persona más compatible: cercanía, ideales, pensamientos… Una vez en ese punto, les organizamos una 'cita' y les proporcionamos una serie de aspectos a tratar para que puedan conocerse mejor", manifiesta, aunque afirma que, "conversación va a haber seguro, puesto que ambos tienen en común el querer ser papás o mamás".

“Queremos que en este proceso no se prejuzgue a la otra persona, sino que se conozcan más allá de un físico”

La 'cita' se organiza sin previamente haber mostrado una foto del otro a ambas partes. "Queremos que en este proceso no se prejuzgue a la otra persona, sino que se conozcan más allá de un físico", confiesa Balaguer. Asimismo, también explica que si ambas partes se han gustado y quieren seguir conociéndose, la agencia ya pasa a darles sus respectivos números de teléfono para que sigan en contacto.

Si no es hoy, será mañana

Por suerte, la mayoría de la gente, acaba encontrando a esa persona en su primer encuentro. Si ambas partes aceptan, siguen quedando, de no ser así, la agencia sigue buscando hasta conocer a aquellas personas más compatibles entre sí. "Te proponemos una persona, pero es que si no es esta, tendrá que ser otra. Una chica conoció a su persona más compatible después de nueve chicos."

Al principio, la agencia era partícipe de ese primer encuentro entre ambos, hasta que se dieron cuenta de que "el método más efectivo era encontrarse a solas para que las parejas pudieran tener más intimidad y fluir mejor". Después de la primera cita, ya depende de ambas partes el seguir quedando y conociéndose, pese a que ellos siguen "estando pendientes de si ese vínculo crece o desiste".

La importancia de la comunidad

"Hay que poner un límite de hasta dónde es el servicio, ya que un niño es para toda la vida, por lo que en algún momento, nuestro servicio tiene que terminar". Pese a que el contrato especifica que el servicio termina una vez realizado el acuerdo –antes del embarazo–, se establece tal vínculo entre la agencia y los padres, que "les seguimos acompañando desde la comunidad. Nuestro trabajo termina cuando la comunidad empieza".

La comunidad ha ido creciendo a lo largo de estos casi tres años de iniciativa. Copaternidad empezó en Barcelona, se extendió después a Madrid, y ahora lo hace a nivel nacional. "Hay más o menos unas 200 personas a las que hemos ayudado y seguimos ayudando. Dentro de esta cifra ya se encuentran varias personas emparejadas."

La sociedad tiene un modelo de vida de pareja muy instaurado, y al crear esta comunidad, se ofrece apoyo a aquellos padres y madres de copaternidad, viéndose arropados de personas con ideales muy parecidos a los suyos.

La antropóloga y fundadora de Copaternidad, Carmen Balaguer. Ainhoa Tomás

El nacimiento de la agencia

La iniciativa surgió en Balaguer el último año de grado de Antropología, después de que una mujer diese una charla y mencionase el concepto de copaternidad; nunca antes oído por ella. "Me llamó mucho la atención. Pensé en formar parte del cambio y dije, pues, ¿por qué no? "

Asegura que es genial que dos personas que no son pareja puedan crear un vínculo tan fuerte entre sí para tener un niño. "Ese infante va a ser muy deseado; va a crecer lleno de amor", expresaba emocionada, ya que "sabes que si el día de mañana te pasa algo, estás respaldada o respaldado".

Antes de que Carmen Balaguer decidiese emprender este proyecto, en España no había otra agencia que proporcionase este tipo de servicio, y "aunque de primeras daba miedo el tipo de personas que se unieran a la iniciativa, ahora se sabe que la mayoría de personas que vienen buscando ayuda en Copaternidad, son personas maravillosas y con un perfil muy similar".

Tal es el crecimiento que está experimentando la agencia, que en muy poco contará con un gran equipo de profesionales. A día de hoy, Carmen Balaguer es la única "fija" dentro de Copaternidad, el resto son profesionales colaboradores que ayudan a que esto sea posible. En relativamente poco tiempo, "Copaternidad contará con una plantilla fija que ayude en todo lo posible a los futuros papás y mamás".

Un ambiente familiar

Hay muchas personas que creen que el término copaternidad deriva a ser lo que se conoce hoy en día como “custodia compartida”, sin embargo, no acaba de ser del todo así. "Hay personas que deciden no tener custodia compartida, aunque si lo decidiesen, el convenio regulador sería el mismo que el de parejas con hijos que han decidido separarse."

"Creo que es muy necesario que el niño o la niña crezca en un ambiente familiar que permita que cada X tiempo, ambas partes se reúnan con el niño y pasen tiempo juntos; como en comidas o en vacaciones. No importa si el día de mañana alguna de las partes tiene pareja; en ese caso, la pareja debería comprender y apoyar la situación", manifiesta.

Un consejo para reflexionar

Quizás para sorpresa de muchos, la agencia cuenta con más hombres que mujeres en busca de la copaternidad. "No es al 50-50. La cifra cada vez está más igualada, pero la verdad es que por el momento, hay más hombres que mujeres", motivo por el cual, Carmen Balaguer intenta dirigirse con más frecuencia a este target: "Somos las que más carga tenemos encima, y simplemente por ser quiénes somos. Estamos más condicionadas, ante la sociedad, a no salirnos del patrón que se ha impuesto."

"Las mujeres deberíamos escaparnos de lo establecido si es lo que queremos", aconseja. "Desde pequeñas, ya nos regalaban un muñeco bebé con el que jugar, al igual que en las películas Disney, las mujeres éramos las que teníamos que ser rescatadas por nuestro príncipe azul", continúa, por lo que el condicionamiento "es claro".

Tanto está bien "el ser madre soltera, como el que haya mujeres que decidan ser madres sin una pareja sentimental, y aun así, decidir que toda la carga logística y emocional no caiga sobre ellas". Si es lo que quieres, "adelante, que no te frenen".

La copaternidad es una herramienta que permite que dos personas tengan un hijo en común y compartan, entre ambos, su crianza; "un infante, que nacerá siendo completamente deseado". El amor mueve el mundo y hace evolucionar a la sociedad; los prejuicios no.