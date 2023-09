Carla Barber y Carlos Rubí rompen su relación tras siete meses juntos: "Todo pasa por algo"

Tras siete meses de un noviazgo de ensueño, Carla Barber y Carlos Rubí han puesto fin a su relación. Según ha adelantado este jueves en exclusiva la revista Semana, la distancia se convirtió en un obstáculo insuperable para que la pareja de cirujanos se mantuviese unida.

"Llevo semanas bastante complicadas. La verdad es que siempre pienso que las cosas irán mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón". Con estas palabras, la doctora plástica iniciaba hace unas semanas los rumores de crisis dentro de la relación.

"Todo pasa por algo. Estoy segura de que cada día soy más fuerte. Seguiré luchando cada día por mis hijos, por mi familia, por la gente que quiero y que me quiere. (...) La vida no es de color de rosa", expresaba la ex de Diego Matamoros a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, nadie se imaginaba que este aparente enfado puntual pudiese llegar a convertirse en una pista del fin de su historia de amor con el cirujano. De hecho, fue precisamente durante este verano que la pareja decidió dar el gran paso de convivir en Mallorca. En una casa, además, que Rubí ya compartió junto a su expareja Lauren, a quien engañó con la canaria.

"Rompieron hace una semana", confirmaba en exclusiva una persona cercana a la pareja a la revista Semana. Fue precisamente hace una semana cuando Barber compartió unas fotografías acompañada del cirujano en una espectacular boda en Marbella con unas significativas palabras: "Magia hasta el final".

En los últimos días, la canaria se ha mostrado visiblemente afectada a través de sus redes sociales. Asimismo, Barber se ha desplazado junto a sus hijos y sus padres para buscar refugio en estos complicados momentos.

Carla Barber, a través de 'stories'. DR.CARLABARBER / INSTAGRAM

Desde allí, ha agradecido a sus seguidores el apoyo y los mensajes de cariño que ha recibido después de que trascendiera la ruptura. "Gracias por querer mi bien y recordarme todas las cosas buenas que tengo", ha expresado la canaria en sus 'stories'.