Carla Barber se rompe por culpa de su desconocida fobia: "Pienso que voy a morir en cualquier momento"

Carla Barber ha compartido su hasta ahora desconocida fobia. Y cada vez va a peor, según señala ella misma en sus redes sociales. Todo ha sido a raíz de su último vuelo, lleno de turbulencias, que le provocó un ataque de pánico. Tras ello, ha querido hablar por primera vez de lo que le pasa.

La influencer, que por motivos de trabajo tiene que "volar muchísimo", ha reconocido que "cada vez" lo pasa peor.

Y es que su miedo a volar cada vez es más fuerte y, de manera constante, piensa que va "a morir en cualquier momento". "No sabes cómo se mueve la mierda de avión. O sea, te lo juro. Vomito y lloro. Cada vez lo paso peor. Y si voy sola ni te cuento. Pienso que voy a morir en cualquier momento", se puede leer en una conversación publicada por la doctora.

Preguntada por sus seguidores, ha indicado: "No tengo ningún truco para el miedo en el avión. Me lo estáis preguntando. Lamentablemente tengo que volar muchísimo, si pudiera no lo haría".

Sobre su último vuelo, ha asegurado: "Estaba tan acojonada que intenté grabar un mensaje para mandárselo a mi madre y este fue el resultado. Obviamente no digo nada, solo me hago caca encima"