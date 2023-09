Risto Mejide vuelve a reconciliarse con Natalia Almarcha y le compra un lujoso regalo de 7.000 euros

Parece que poco queda de aquel "he pasado página y he cambiado hasta de libro" que dijo en su día Natalia Almarcha tras su ruptura con Risto Mejide, pues, tras una reconciliación y otra ruptura, han vuelto a retomar su relación.

Fue en junio cuando ambos confirmaron el final de su amor, aunque no durante mucho tiempo, pues en julio se reconciliaron. Pero, posteriormente, volvieron a poner punto y final a su noviazgo, algo que parecía definitivo, pues los rumores apuntan a que la farmacéutica incluso volvió con su anterior ex.

"Necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen", escribió la joven valenciana en Instagram. Sin embargo, parece que sí se siguen escribiendo párrafos en esta historia.

El publicista de 48 años y la farmacéutica de 27 se han vuelto a reconciliar, pues han sido vistos este fin de semana paseando de la mano por Granada. De hecho, parece que fue una escapada muy especial, y así lo dejó claro ella en Instagram: "Fin de semana que llevaré siempre tatuado en el corazón".

Tal y como compartió La Cuernis, influencer que comparte distintas noticias de famosos, aunque no han publicado fotos juntos, sí que los han visto paseando por la ciudad andaluza. Además, esta reconciliación podría haber ido más allá, pues varias usuarias le dijeron a esta creadora de contenido que vieron al jurado de Got Talent en una joyería de Granada.

Según aseguraron, Risto Mejide compró un anillo de entre 7.000 y 8.000 euros, poniendo sobre la mesa, por la elevada cantidad, si se trataba de un anillo de pedida.

Aun así, otras informaciones apuntan a que la reconciliación no sería reciente, sino que también estuvieron juntos a lo largo del mes de agosto, por lo que su anterior ruptura podría haber durado menos de lo que se cree.