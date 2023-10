Entrevista

Septiembre ya ha pasado. No para Mikel Erentxun, en plena promoción de su último trabajo, que se acerca al noveno mes del año e irradia vitalidad, al igual que las mareas que acarician las costas de su Cantábrico durante esta época. Supone, además, un un giro inédito en su carrera.

En una época en que solo parece importar el presente y el futuro, va usted y nos devuelve a los setenta.Y además os pido un poco de pausa y dedicación, porque son 18 canciones. Es un disco que va contra natura. En realidad yo llevo ya muchos años navegando a contracorriente. Ahora, que estamos ante un consumo superrápido, en el que la gente escucha los discos en sus móviles, yo he querido hacer un disco largo que te requiere dedicarle un tiempo. Claro que lo puedes escuchar en tu teléfono, pero lo ideal es que lo hagas en tu tocadiscos. Eso es ir un poco a contracorriente, pero es la única forma en la que sé trabajar.

¿Corremos el riesgo de quedarnos allí, en el pasado, donde seguramente fuimos muy felices?No me gustaría. Evidentemente, tiene un pie en el pasado, pero creo que es un disco actual, y no me gustaría que esto sea un 'la vida ahora es una mierda y era mucho mejor antes'. Creo que es un error vivir así. Hay que mirar hacia adelante. Lo que pasa es que, ahora, no hay nada que me emocione tanto musicalmente hablando como las influencias de Carole King o John Lennon, por ejemplo.

¿Cerca de los 60 se ve la vida diferente?Efectivamente. Tengo 58, ya no tengo los 19 que tenía cuando empezamos con Duncan Dhu. A lo mejor la vida no era mejor antes, dicho sea de paso.

Estos años lamentaba no poder huir de Duncan Dhu. ¿Ya lo ha hecho?No. Lo que pasa es que ya no trato de huir. Sí que he estado muchos años tratando de hacerlo, pero es inútil. Lo he aceptado y hasta siento orgullo. Igual que he aceptado mi voz. Yo he grabado ya bastantes más discos, he escrito más canciones y he dado más conciertos fuera que dentro de Duncan Dhu, pero su legado es innegociable y contra eso no puedo luchar. En mis conciertos siempre habrá un pequeño huequito para Duncan Dhu, porque la gente lo agradece.

¿Qué le pasa a su voz? ¿No le gusta?Es que durante muchos años no me gustaba mi voz, era una carga que llevaba encima. No encontraba mi lugar como cantante. De hecho, yo me siento más orgulloso de mi faceta de escritor de canciones que de cantante. Soy cantautor, pero me gusto más como escritor que como cantante.

Me choca, sobre todo siendo una voz tan reconocible.Yo no digo que no lo sea, pero hay voces que me gustan mucho más que la mía, pero no hay mucha gente que me gusta mucho más que yo a la hora de escribir. Si yo no fuera yo, y me saliese de mi cuerpo y fuera a comprar a una tienda, yo creo que me compraría mis discos. Gustarle a ese mi otro yo imperceptible es fundamental para mí a la hora de hacer un álbum.

¿Le hace más ilusión cantar las nuevas canciones o ver que la gente se sabe las de siempre?Cantar las nuevas, y más aún que la gente cante las nuevas, cosa que ocurre menos (ríe). Es muy gratificante tocar un viejo éxito de Duncan Dhu, eso es muy bonito y suena bien, pero yo disfruto más cantando cualquier tema de mi nuevo disco aunque la gente no la conozca. De hecho, presentar canciones en directo que la gente no conoce es lo mejor que puede hacer un artista.

Hablando de canciones, en su día Cuatro tejados con Amaia Montero en euskera. Ahora que está el tema de actualidad, ¿qué opina del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso?No sé por qué tanta polémica. Yo creo que España es un país mucho más rico teniendo más lenguas, porque eso culturiza más aún, y me parece muy bien, pero de ahí a radicalizarse y obligar, tampoco me parece bien. Ni una cosa ni la otra. Yo no hablo euskera y vivo en el país vasco. Mi mujer y mis hijos sí. Yo por mi trabajo no he tenido una necesidad, pero ahora mismo en el País Vasco, si quieres trabajar, en casi todos los trabajos te piden el euskera. A mí no me gusta que me obliguen a nada. No me gusta que me obliguen a ponerme un casco de moto ni el cinturón de seguridad en el coche, prefiero que me convenzan. Y esto es lo mismo. No me parece mal que ahora en el Congreso hablen en euskera o en catalán, pero, si va a crispar y va a crear más polémica, el tema ya me empieza a dar algo de pereza.

"Veintisiete discos después, la llama sigue viva".Es fundamental que no se apague para seguir haciendo discos interesantes. Realmente no hago ningún esfuerzo, sigo disfrutando como el primer día, la música me sigue empapando. Me apetece hacer canciones y subirme a un escenario. No me he cansado de mi oficio. La llama sigue viva, y eso que se podría haber agotado en cualquier momento, porque llevo ya casi 40 años.

Mikel Erentxun, durante su entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

Para escribir, ¿qué historias le llenan más?Desde hace muchos discos tengo un universo, que es mi universo, y me gusta escribir de eso. Y me encanta, porque es una especie de diario. Cada disco retrata el estado de ánimo por el que atravieso cuando lo estoy escribiendo y lo estoy grabando.

¿Se está perdiendo la poesía, la música como la suya?Yo creo que se ha perdido. A las nuevas generaciones la música les llega por otros cauces y tienen otros mecanismos para conocerla. Ante eso no se puede luchar. Lo que sí creo es que todavía hay espacio para los viejos dinosaurios como yo que queremos mantener un circuito analógico, es decir, el soporte físico o los medios habituales de prensa escrita o de radio. Evidentemente, también hay que trabajar el mundo digital de las redes, los pódcast y todo ese tipo de cosas. A mí no me gustaría perder el mundo con el que yo nací, que es de pensar todavía en físico cuando grabas un disco.

¿Hay música buena y mala?Sí, claro. Más allá de los estilos, si es indie o mainstream, si es rock o es pop, y por encima de todo eso, la música puede ser buena o mala. No es una ciencia exacta, y es algo superpersonal, claro, pero para mí algo es bueno cuando te transmite algo y te hace sentir, la que no lo hace es la música mala.

¿Se habría imaginado escribir todo un disco con el piano?No. Es una gran novedad, y me encanta que, después de tantos años, todavía pueda seguir descubriendo cosas. Esto ha sido todo un hacerlo, y fue por un cúmulo de casualidades: la pandemia, descubrir a Elton John y sus primeros discos a través de una película, que me llevó a escuchar a Carole King, Billy Joel y a un montón de gente ataca a un piano. Yo siempre he estado atado a una guitarra acústica, así que empecé a medio tocar malamente con el piano, pero empezaron a salir melodías, canciones, y, sin darme cuenta, estaba ya escribiendo con el piano. Entonces ya seguí de una manera más obsesiva.

¿El resultado es un disco muy diferente al resto?Me ha permitido hacer otro tipo de canción, de melodías... otras sonoridades, texturas. Ha sido todo un descubrimiento, de repente una puerta que se me ha abierto después de tantos años.

¿También un Mikel distinto?A ver, que la gente tampoco espere un salto al vacío, pero yo sí que noto muchas diferencias. De hecho, casi ninguna canción de este disco sé tocarla con guitarra, así que voy a tener que defenderlas en directo con piano. Es un disco que tiene un pie en el presente y otras en el pasado, de los primeros años setenta, con esas influencias que te decía. también un disco de contrastes, musicales y en las letras. Un disco en el cabe todo.

Reivindica además lo analógico. ¿En contraposición o como complemento?Lo hago no tanto como el sonido en sí, que también, porque no es igual escuchar un vinilo que un disco en plataforma digital, sino el concepto. Cuando grabas en analógico das importancia a una serie de valores distintos a lo digital, donde todo adquiere una frialdad que a mí no me gusta. Hablo de arreglos, de autotune... No, a mí me gusta que las canciones tengan imperfecciones, que suenen más naturales y que el sonido sea más cálido.

¿Por qué se llama Septiembre?¡Porque es el comienzo de todo! Siempre ha sido mi mes favorito y, de hecho, el año tendría que empezar en septiembre, no en enero. Es la puerta del otoño, la puerta de entrada a todo lo bueno. Es que tengo que reconocer que no me gusta nada el verano ni el calor. Además, septiembre y el Cantábrico van unidos: se producen las mareas vivas, las preciosas tardes... Eso está muy metido en mí, muy mimetizado. Yo creo que el ambiente del disco tiene un punto otoñal que Septiembre lo define muy bien.

Mikel Erentxun Cantautor. Caracas. 58 años. Nació en Caracas (Venezuela) en 1965, aunque solo vivió allí un par de meses. Entre 1984 y 2001 fue la voz del grupo de pop español Duncan Dhu. En 1992 empezó a compaginarlo con su carrera en solitario, cuando lanzó su primer disco, 'Naufragios'. El cine es una de sus grandes pasiones, aunque ahora se confiesa 'serieadicto'. Se ha casado en dos ocasiones y tiene cinco hijos.