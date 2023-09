El Ayuntamiento se sentará con los vecinos de Vicálvaro y La Elipa para informarles sobre los cantones

Dos semanas y dos reuniones. Todas ellas serán para tratar de minimizar el malestar de los vecinos que se han movilizado por los cantones de limpieza. El Ayuntamiento ha programado nuevos encuentros con este motivo. Este miércoles será el turno de los residentes de Vicálvaro y "la próxima semana" el de los de La Elipa. Así lo ha determinado el delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, cuando algunos de los afectados por la infraestructura situada en La Elipa se han acercado a la inauguración de un nuevo parque en el barrio.

Eran las 12.30 horas de este martes cuando una decena de vecinos de este barrio del distrito de Ciudad Lineal se han acercado hasta la calle Santa María Teresa Sáenz de Heredia con varios carteles levantados. Tenían un objetivo. Y es que sabían que el delegado Carabante se iba a acercar a esa calle para inaugurar un nuevo parque. Aprovechando su presencia en el barrio, han querido mostrarle su enfado con el cantón que está situado cerca de sus casas. "No más basura bajo los balcones". "Carabante, Almeida: nuestros hijos tienen que entrenar con vuestra basura". Son algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas.

Estos vecinos denunciaban que habían pasado el verano entre ruidos, "una plaga de bichos" y molestias como consecuencia del cantón de limpieza. También han criticado el efecto reflectante que producen en sus casas las mamparas que el Consistorio instaló con el objetivo de reducir los ruidos que emite la instalación. "Tenemos que estar todo el día con las persianas bajadas", se quejaban.

Ante estas quejas, Carabante, acompañado por la concejala-presidenta de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, se ha acercado para dialogar con ellos. Se ha comprometido a tener una nueva reunión la próxima semana para mostrarles los resultados de las mediciones sonoras tras la instalación de las mamparas. Además, han negado que se hubiese ampliado la superficie que ocupa esta instalación, aunque sí se ha incrementado la actividad en ella como consecuencia del aumento de recursos materiales y humanos que recoge el último contrato de limpieza municipal.

Además, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha recordado que estos vecinos ya acudieron al Defensor del Pueblo, que "nos dio la razón". "Dijo que el Ayuntamiento de Madrid tomaba una buena decisión al ejecutar o incrementar la capacidad de ese cantón, entre otras cosas, porque los eventuales perjuicios personales no pueden ir en perjuicio del interés general", ha explicado. "Dijo que el Ayuntamiento de Madrid había justificado adecuadamente la necesidad de ejecutar ese cantón", ha añadido.

Considera que es la misma respuesta que van a recibir los vecinos de Vicálvaro, que también han decidido acudir a este organismo. No obstante, antes de que llegue esa contestación, Carabante recibirá en su despacho a los residentes afectados por el cantón. El objetivo de este encuentro es explicarles que se trata de "una instalación única y exclusivamente para que puedan almacenar los carritos y vestuarios para los trabajadores". "No habrá tratamiento de residuos y, por tanto, no habrá olores ni molestias para los vecinos", ha apuntado.