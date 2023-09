Junts pide a Aragonès que "no dé por hecha" la amnistía y que "no hable en nombre de terceros"

"Estamos ante un gobierno aislado, inestable, sin liderazgo y sin proyecto". Han sido los calificativos que ha utilizado la portavoz parlamentaria de Junts, Mònica Sales, para definir el discurso del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Debate de Política General del Parlament.

Sobre la negociación de la amnistía y el referéndum, Junts ha pedido al presidente catalán que no hable "en nombre de terceros" y le ha advertido de que "no dé nada por hecho": "La negociación es entre partidos y no entre gobiernos", ha zanjado Sales.

En este sentido, Sales se ha preguntado si Aragonès ha hablado este martes en el Parlament "como presidente de la Generalitat o como Coordinador General de ERC", y si quizás "ha confundido en Parlament con el Congreso". En su opinión, "no tiene credibilidad que quien no ha hecho propuestas y no ha sabido liderar la unidad del independentismo quiera ahora liderar la negociación".

Gobierno "débil"

Respecto al discurso que ha abierto el Debate de Política General, la portavoz de Junts se ha dirigido al presidente de Generalitat para decirle que "olvida una premisa básica: gobierna en minoría desde hace un año". Según Mònica Sales, Aragonès "parece no ser consciente de la debilidad de su gobierno" y se ha preguntado "con qué grupos piensa aprobar las medidas que ha anunciado y con qué apoyos piensa agotar la legislatura".

Ha ironizado que Aragonès "ha pronunciado un discurso como si dispusiera de un gobierno sólido y con estabilidad parlamentaria". Y ha añadido: "Nada más lejos de la realidad, Cataluña tiene un gobierno aislado, inestable, sin liderazgo, sin proyecto y sin visión de futuro".