Entran en la habitación de hotel de Anna Ferrer mientras dormía: "Pensaba que me iban a matar"

Anna Ferrer ha vivido un susto tremendo al ver cómo un individuo entraba, en plena madrugada, en la habitación del hotel donde estaba alojada.

"Yo pensaba que me iban a matar", ha confesado la influencer a través de sus redes sociales, donde ha detallado cómo ha sido el incidente. Según ha contado, ocurrió entre las tres y las cuatro de la madrugada.

A esas horas, y después de notar que alguien extraño accedía a su habitación, la joven se despertó de sopetón. Al ver al desconocido, según relata, se quedó paralizada.

Finalmente, todo quedó en un susto y se trató de un error humano del propio establecimiento, ya que su personal se había confundido y le había dado la llave de su habitación a otro huésped por error. "Luego lo arreglaron, pero no sabéis qué nochecita pasé después de semejante susto", ha explicado Anna en redes.

Un incidente al que ha reaccionado su madre, Paz Padilla, aunque asegurando que fue ella la que entró en habitación ajena. "A ella le pasó a las tres de la mañana, te asusta pero no pasó nada, menos mal. A mí me han dado la llave de una habitación y cuando he subido he visto un pedazo de tío duchándose que digo: ''oh' y me he vuelto para atrás y he dicho: ¡Se han equivocado!'", ha relatado la actriz y presentadora en las redes.